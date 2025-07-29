https://ria.ru/20250729/prognoz--2032103673.html
Сбербанк снизил прогноз роста депозитов физлиц в российских банках
Сбербанк снизил прогноз роста депозитов физлиц в российских банках - РИА Новости, 29.07.2025
Сбербанк снизил прогноз роста депозитов физлиц в российских банках
Сбербанк ухудшил прогноз роста депозитов физлиц в банках РФ в 2025 году до 16-18% с 17-19%, у себя - в соответствии с сектором, следует из презентации... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:15:00+03:00
2025-07-29T12:15:00+03:00
2025-07-29T13:10:00+03:00
сбербанк россии
россия
экономика
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9edc92d740d7c4c8219d71d496e73dc0.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сбербанк ухудшил прогноз роста депозитов физлиц в банках РФ в 2025 году до 16-18% с 17-19%, у себя - в соответствии с сектором, следует из презентации руководителя финансового блока "Сбера" Тараса Скворцова.Согласно материалам презентации, Сбербанк прогнозирует рост депозитов физлиц в российских банках в 2025 году на 16-18%, у себя - "в соответствии с сектором". Ранее прогноз составлял 17-19%.В апрельском прогнозе Сбербанк прогнозировал рост по сектору в целом на 17-19%, у себя ожидал также "в соответствии с сектором".
https://ria.ru/20250728/banki-2032011586.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_290:112:2872:2048_1920x0_80_0_0_d7320b447ac31120dd2df7e82a39e560.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, россия, экономика, сбер
Сбербанк России, Россия, Экономика, Сбер
Сбербанк снизил прогноз роста депозитов физлиц в российских банках
Сбербанк снизил прогноз роста депозитов физлиц в российских банках до 16-18%