https://ria.ru/20250729/prognoz--2032103673.html

Сбербанк снизил прогноз роста депозитов физлиц в российских банках

Сбербанк снизил прогноз роста депозитов физлиц в российских банках - РИА Новости, 29.07.2025

Сбербанк снизил прогноз роста депозитов физлиц в российских банках

Сбербанк ухудшил прогноз роста депозитов физлиц в банках РФ в 2025 году до 16-18% с 17-19%, у себя - в соответствии с сектором, следует из презентации... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:15:00+03:00

2025-07-29T12:15:00+03:00

2025-07-29T13:10:00+03:00

сбербанк россии

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экономика

сбер

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сбербанк ухудшил прогноз роста депозитов физлиц в банках РФ в 2025 году до 16-18% с 17-19%, у себя - в соответствии с сектором, следует из презентации руководителя финансового блока "Сбера" Тараса Скворцова.Согласно материалам презентации, Сбербанк прогнозирует рост депозитов физлиц в российских банках в 2025 году на 16-18%, у себя - "в соответствии с сектором". Ранее прогноз составлял 17-19%.В апрельском прогнозе Сбербанк прогнозировал рост по сектору в целом на 17-19%, у себя ожидал также "в соответствии с сектором".

https://ria.ru/20250728/banki-2032011586.html

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