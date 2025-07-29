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Сбербанк снизил прогноз роста депозитов физлиц в российских банках - РИА Новости, 29.07.2025
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12:15 29.07.2025 (обновлено: 13:10 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/prognoz--2032103673.html
Сбербанк снизил прогноз роста депозитов физлиц в российских банках
Сбербанк снизил прогноз роста депозитов физлиц в российских банках - РИА Новости, 29.07.2025
Сбербанк снизил прогноз роста депозитов физлиц в российских банках
Сбербанк ухудшил прогноз роста депозитов физлиц в банках РФ в 2025 году до 16-18% с 17-19%, у себя - в соответствии с сектором, следует из презентации... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:15:00+03:00
2025-07-29T13:10:00+03:00
сбербанк россии
россия
экономика
сбер
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сбербанк ухудшил прогноз роста депозитов физлиц в банках РФ в 2025 году до 16-18% с 17-19%, у себя - в соответствии с сектором, следует из презентации руководителя финансового блока "Сбера" Тараса Скворцова.Согласно материалам презентации, Сбербанк прогнозирует рост депозитов физлиц в российских банках в 2025 году на 16-18%, у себя - "в соответствии с сектором". Ранее прогноз составлял 17-19%.В апрельском прогнозе Сбербанк прогнозировал рост по сектору в целом на 17-19%, у себя ожидал также "в соответствии с сектором".
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сбербанк россии, россия, экономика, сбер
Сбербанк России, Россия, Экономика, Сбер
Сбербанк снизил прогноз роста депозитов физлиц в российских банках

Сбербанк снизил прогноз роста депозитов физлиц в российских банках до 16-18%

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сбербанк ухудшил прогноз роста депозитов физлиц в банках РФ в 2025 году до 16-18% с 17-19%, у себя - в соответствии с сектором, следует из презентации руководителя финансового блока "Сбера" Тараса Скворцова.
Согласно материалам презентации, Сбербанк прогнозирует рост депозитов физлиц в российских банках в 2025 году на 16-18%, у себя - "в соответствии с сектором". Ранее прогноз составлял 17-19%.
В апрельском прогнозе Сбербанк прогнозировал рост по сектору в целом на 17-19%, у себя ожидал также "в соответствии с сектором".
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