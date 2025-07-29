https://ria.ru/20250729/proekt-2032115565.html

Антикоррупционный комитет Рады поддержал новый проект о НАБУ и САП

Антикоррупционный комитет Рады поддержал новый проект о НАБУ и САП - РИА Новости, 29.07.2025

Антикоррупционный комитет Рады поддержал новый проект о НАБУ и САП

Антикоррупционный комитет Верховной рады единогласно поддержал законопроект о восстановлении прежних полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:28:00+03:00

2025-07-29T13:28:00+03:00

2025-07-29T13:37:00+03:00

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

украина

владимир зеленский

руслан стефанчук

в мире

верховная рада украины

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Антикоррупционный комитет Верховной рады единогласно поддержал законопроект о восстановлении прежних полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщил во вторник украинский парламентарий Ярослав Железняк."Антикоррупционный комитете поддержал принятие законопроекта №13533 о восстановлении независимости НАБУ и САП. Единогласно. Во время рассмотрения НАБУ подтвердило, что нет замечаний к этому законопроекту", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Он добавил, что в среду состоится заседание правоохранительного комитета, который является ответственным по указанному законопроекту.Парламент Украины 22 июля поддержал законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, с 22 июля по всей стране проходили акции протеста против принятого закона. Зеленский 24 июля на фоне массовых протестов по всей Украине против подписанного им закона заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен в тот же день. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Он добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.

https://ria.ru/20250729/ukraina-2032104356.html

https://ria.ru/20250729/ukraina-2032092416.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

национальное антикоррупционное бюро украины (набу), украина, владимир зеленский, руслан стефанчук, в мире, верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)