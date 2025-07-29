https://ria.ru/20250729/pozhary-2032117967.html

В Карелии зафиксировали 27 лесных пожаров

В Карелии зафиксировали 27 лесных пожаров - РИА Новости, 29.07.2025

В Карелии зафиксировали 27 лесных пожаров

В Карелии зафиксировано 27 лесных пожаров на площади 302 гектара, угрозы населенным пунктам нет, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:43:00+03:00

2025-07-29T13:43:00+03:00

2025-07-29T13:43:00+03:00

происшествия

республика карелия

муезерский район

артур парфенчиков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. В Карелии зафиксировано 27 лесных пожаров на площади 302 гектара, угрозы населенным пунктам нет, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. "Угрозы населенным пунктам региона нет, но лесопожарная обстановка в Карелии остается напряженной. На сегодняшний день зафиксировано 27 пожаров на площади 302 гектара. На тушении задействованы 211 человек и 52 единицы техники", - написал он в своем Telegram-канале. Глава Карелии отметил, что в понедельник был введен режим чрезвычайной ситуации в Муезерском районе, где обстановка наиболее сложная. "Крупный лесной пожар возник недалеко от поселка Волома. Поручил увеличить количество сил для ликвидации пожара. По информации куратора района Сергея Седлецкого, который выехал на место, сейчас ситуация стабилизировалась, пожар скоро будет локализован", - сообщил он. Парфенчиков также попросил жителей и гостей республики соблюдать правила пожарной безопасности. "Возгорания возникают не только из-за сухих гроз, но и по вине человека. Напомню, в регионе действует особый противопожарный режим и ограничения на пребывание в лесах. Разводить костры строго запрещено. Нарушителям придётся заплатить штрафы", - отметил глава Карелии.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

https://ria.ru/20250726/krym-2031614906.html

республика карелия

муезерский район

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происшествия, республика карелия, муезерский район, артур парфенчиков