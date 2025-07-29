https://ria.ru/20250729/pozhar-2032134468.html

В Астрахани вспыхнул пожар в частном доме, есть погибшие

В Астрахани вспыхнул пожар в частном доме, есть погибшие - РИА Новости, 29.07.2025

В Астрахани вспыхнул пожар в частном доме, есть погибшие

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в частном доме в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T14:42:00+03:00

2025-07-29T14:42:00+03:00

2025-07-29T14:47:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в частном доме в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области. По данным ведомства, в ночь на 25 июля произошло возгорание в частном доме на площади Славянской в Ленинском районе Астрахани. "После локализации пожара обнаружены тела 87-летней местной жительницы, ее 63-летней дочери, а также 7-летней правнучки, которая на лето приехала к родственникам. В медицинское учреждение с ожогами был доставлен 66-летний сын хозяйки дома, однако спасти его не удалось", - говорится в сообщении. Согласно предварительному заключению, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Назначена пожарно-техническая экспертиза.

https://ria.ru/20250723/pozhar-2030744812.html

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астрахань, россия, астраханская область, происшествия