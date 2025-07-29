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В Астрахани вспыхнул пожар в частном доме, есть погибшие - РИА Новости, 29.07.2025
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14:42 29.07.2025 (обновлено: 14:47 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/pozhar-2032134468.html
В Астрахани вспыхнул пожар в частном доме, есть погибшие
В Астрахани вспыхнул пожар в частном доме, есть погибшие - РИА Новости, 29.07.2025
В Астрахани вспыхнул пожар в частном доме, есть погибшие
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в частном доме в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:42:00+03:00
2025-07-29T14:47:00+03:00
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астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в частном доме в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области. По данным ведомства, в ночь на 25 июля произошло возгорание в частном доме на площади Славянской в Ленинском районе Астрахани. "После локализации пожара обнаружены тела 87-летней местной жительницы, ее 63-летней дочери, а также 7-летней правнучки, которая на лето приехала к родственникам. В медицинское учреждение с ожогами был доставлен 66-летний сын хозяйки дома, однако спасти его не удалось", - говорится в сообщении. Согласно предварительному заключению, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Назначена пожарно-техническая экспертиза.
https://ria.ru/20250723/pozhar-2030744812.html
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астрахань, россия, астраханская область, происшествия
Астрахань, Россия, Астраханская область, Происшествия
В Астрахани вспыхнул пожар в частном доме, есть погибшие

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Астрахани

© СУ СК России по Астраханской областиНа месте пожара в частном доме на площади Славянской в Астрахани. Кадр видео
На месте пожара в частном доме на площади Славянской в Астрахани. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© СУ СК России по Астраханской области
На месте пожара в частном доме на площади Славянской в Астрахани. Кадр видео
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в частном доме в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области.
По данным ведомства, в ночь на 25 июля произошло возгорание в частном доме на площади Славянской в Ленинском районе Астрахани.
Ликвидация пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
При пожаре в центре Москвы погиб человек
23 июля, 03:06
"После локализации пожара обнаружены тела 87-летней местной жительницы, ее 63-летней дочери, а также 7-летней правнучки, которая на лето приехала к родственникам. В медицинское учреждение с ожогами был доставлен 66-летний сын хозяйки дома, однако спасти его не удалось", - говорится в сообщении.
Согласно предварительному заключению, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Назначена пожарно-техническая экспертиза.
Кадры с места пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
В экстренных службах назвали возможную причину пожара в Москве
23 июля, 10:09
 
АстраханьРоссияАстраханская областьПроисшествия
 
 
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