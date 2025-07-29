https://ria.ru/20250729/pozhar-2032121195.html

В Ростовской области вспыхнул пожар в маслоцехе

В Ростовской области вспыхнул пожар в маслоцехе - РИА Новости, 29.07.2025

В Ростовской области вспыхнул пожар в маслоцехе

Пожар произошел в маслоцехе в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:55:00+03:00

2025-07-29T13:55:00+03:00

2025-07-29T13:55:00+03:00

россия

ростовская область

неклиновский район

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Пожар произошел в маслоцехе в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 12.42 поступило сообщение о возгорании в маслоцехе в селе Приморка", - сказал он. Предварительная площадь пожара в цехе и сухой травы вокруг - 350 квадратных метров. Огонь тушат две автоцистерны и семь человек.

https://ria.ru/20250727/chp-2031777257.html

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россия

ростовская область

неклиновский район

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россия, ростовская область, неклиновский район, происшествия