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В России потушили 55 лесных пожаров за сутки
В России потушили 55 лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 29.07.2025
В России потушили 55 лесных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 55 лесных пожаров на площади 586 гектаров, сообщает во вторник Авиалесоохрана. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:18:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 55 лесных пожаров на площади 586 гектаров, сообщает во вторник Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 29.07.2025 в 19 регионах России лесопожарные силы ликвидировали 55 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 586 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что к полуночи понедельника на территории РФ было 87 лесных пожаров на площади 18 249 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действовало 11 пожаров на 16 092 гектарах, уточнили в Авиалесоохране.
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россия, происшествия
В России потушили 55 лесных пожаров за сутки
Лесопожарные службы потушили 55 лесных пожаров в 19 регионах России за сутки