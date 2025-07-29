https://ria.ru/20250729/pozhar--2032073310.html
В Якутии тушат лесной пожар
В Якутии тушат лесной пожар - РИА Новости, 29.07.2025
В Якутии тушат лесной пожар
Огнеборцы локализуют крупный лесной пожар в труднодоступной местности в Таттинском районе Якутии, где введен режим ЧС, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T09:27:00+03:00
2025-07-29T09:27:00+03:00
2025-07-29T09:27:00+03:00
происшествия
республика саха (якутия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 29 июл - РИА Новости. Огнеборцы локализуют крупный лесной пожар в труднодоступной местности в Таттинском районе Якутии, где введен режим ЧС, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. "Площадь возгорания в данное время составляет 50 гектаров лесной площади. Его локализация будет завершена сегодня. Погода пока без осадков. Местность труднодоступная, методы тушения, применяемые лесными пожарными, - окопка лопатами по кромке пожара", - рассказали в ведомстве. Тушат огонь 61 огнеборец - сотрудники из разных отделений Авиалесоохраны и "Якутлесресурса". По словам лесничего Пётра Уранаева, с начала пожароопасного сезона в Таттинском районе зарегистрировано пять лесных пожаров, из них на сегодня четыре ликвидированы. "В данное время лесной пожар действует в квартале 1286 Таттинского участкового лесничества. Он был обнаружен 25 июля. Причина возникновения - гроза. Площадь пожара на момент обнаружения - 3,5 га лесной площади. Интенсивность возгорания средняя, ориентировочное местоположение - на удалении от населенного пункта Охотский-перевоз 44,3 километра. Руководителем тушения лесного пожара назначен исполняющий обязанности инструктора Таттинского авиаотделения Сидоров Д.А. Угрозы населенным пунктам нет. В данное время ведется облет территории", - отметил он. Ранее сообщалось о том, что режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Таттинском районе Якутии.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
https://ria.ru/20250726/schit-2031569378.html
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происшествия, республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Саха (Якутия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутии тушат лесной пожар
Огнеборцы локализуют крупный лесной пожар в Таттинском районе Якутии
ЯКУТСК, 29 июл - РИА Новости.
Огнеборцы локализуют крупный лесной пожар в труднодоступной местности в Таттинском районе Якутии, где введен режим ЧС, сообщает пресс-служба
министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
"Площадь возгорания в данное время составляет 50 гектаров лесной площади. Его локализация будет завершена сегодня. Погода пока без осадков. Местность труднодоступная, методы тушения, применяемые лесными пожарными, - окопка лопатами по кромке пожара", - рассказали в ведомстве.
Тушат огонь 61 огнеборец - сотрудники из разных отделений Авиалесоохраны и "Якутлесресурса".
По словам лесничего Пётра Уранаева, с начала пожароопасного сезона в Таттинском районе зарегистрировано пять лесных пожаров, из них на сегодня четыре ликвидированы.
"В данное время лесной пожар действует в квартале 1286 Таттинского участкового лесничества. Он был обнаружен 25 июля. Причина возникновения - гроза. Площадь пожара на момент обнаружения - 3,5 га лесной площади. Интенсивность возгорания средняя, ориентировочное местоположение - на удалении от населенного пункта Охотский-перевоз 44,3 километра. Руководителем тушения лесного пожара назначен исполняющий обязанности инструктора Таттинского авиаотделения Сидоров Д.А. Угрозы населенным пунктам нет. В данное время ведется облет территории", - отметил он.
Ранее сообщалось о том, что режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Таттинском районе Якутии.