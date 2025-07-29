https://ria.ru/20250729/postavki-2032146615.html

США разрешили нефтепроводу в Хорватии поставки сырья российско-сербской NIS

США разрешили нефтепроводу в Хорватии поставки сырья российско-сербской NIS - РИА Новости, 29.07.2025

США разрешили нефтепроводу в Хорватии поставки сырья российско-сербской NIS

Минфин США вновь разрешил Адриатическому нефтепроводу (JANAF) в Хорватии поставки сырья компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) 56,14% акций которой... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:25:00+03:00

2025-07-29T15:25:00+03:00

2025-07-29T15:28:00+03:00

сша

белград (город)

петер сийярто

александр вучич

нефтяная индустрия сербии

газпром

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646261_0:0:2409:1355_1920x0_80_0_0_03ca167a2de7735fd719e9e747f3c545.jpg

БЕЛГРАД, 29 июл – РИА Новости. Минфин США вновь разрешил Адриатическому нефтепроводу (JANAF) в Хорватии поставки сырья компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) 56,14% акций которой принадлежат "Газпром нефти" и "Газпром" до 27 августа, сообщила пресс-служба компании-оператора трубопровода. Сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович объявила в понедельник, что российско-сербская компания в пятый раз получила отсрочку от санкций, на этот раз на 30 дней. Правительство Сербии ранее просило минфин США об отсрочке на 180 дней. "Акционерное общество (JANAF) 28 июля 2025 года получило новую лицензию Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control), которой разрешается выполнение ранее заключённого договора о транспортировке сырой нефти в период до 27 августа 2025", - сообщила пресс-служба JANAF на официальном сайте во вторник. Компания напомнила, что по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. "Нефтяная индустрия Сербии" 14 марта подала минфину США и запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals). Минэнерго Сербии заявило ранее, что Белград надеется на проявление понимания США по вопросу санкций в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" из-за важности компании и стратегического сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике. Единственный в стране нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) NIS в Панчево под Белградом сейчас снабжается сырьем по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) с острова Крк в Хорватии, но в будущем сможет получать нефть из российского трубопровода "Дружба" в Венгрии. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 2 апреля, что по новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать НПЗ в Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, мощность нового нефтепровода составит 4-5 миллионов тонн в год. Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". Президент Сербии Александр Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.

https://ria.ru/20250725/neft-2031435748.html

https://ria.ru/20250614/ssha-2022737756.html

https://ria.ru/20250602/benzin-2019994470.html

сша

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, белград (город), петер сийярто, александр вучич, нефтяная индустрия сербии, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире