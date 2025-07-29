Посол рассказал о раздражении поляков из-за украинских беженцев
Посол в Варшаве Боднар: украинцы вызывают раздражение у поляков
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Польши в Москве
Флаги на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Украинские беженцы, переехавшие в Польшу, вызывают раздражение и дискомфорт у поляков, заявил во вторник посол Украины в Варшаве Василий Боднар.
"Причина – комплексная. Объясню на простом примере. Представьте, у вас есть квартира, и вы запускаете туда чужого человека – даже не иностранца. На первых порах вы привыкаете, общаетесь, все вроде бы нормально. Но проходит время – и это начинает надоедать, раздражать, вызывать дискомфорт", - сказал Боднар в интервью агентству РБК-Украина, отвечая на вопрос, почему в последние годы ухудшилось отношение поляков к украинским беженцам и Украине в целом.
По его словам, поляки могут спокойно общаться и работать с украинцами, но в кругу семьи негативно о них отзываться. "Люди могут работать с украинцами на одной работе, а потом где-то домой прийти и жаловаться жене или родственникам: мол, вот эти украинцы, их здесь столько и так далее...", - подчеркнул посол.
По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодёжь уехала, а пожилые люди в основном остались. По различным оценкам в Польше проживают около двух миллионов граждан Украины. Те из них, кто имеет статус беженца, пользуются такими же социальными льготами и выплатами, как и граждане Польши.
Европе достались украинцы, России — Гергиев
26 июля, 08:00