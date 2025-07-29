В Польше будут проводить форумы о Волынской резне, заявил украинский посол
Посол Украины Боднар: в Польше проведут исторические форумы о Волынской резне
Марш памяти жертв Волынской резни в Пшемышле. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Исторические форумы, посвященные Волынской трагедии, намерены проводить в Польше для обнародования преступлений в отношении гражданского населения, сообщил посол Украины в Варшаве Василий Боднар.
"Вопрос Волынской трагедии всегда возникает в двустороннем диалоге. Поэтому, нам с этим постоянно надо работать. Мы уже предложили, кроме того, что делаем по эксгумациям, варианты восстановления форума историков, чтобы конкретные кейсы с преступлениями, с уничтожением гражданского населения рассматривались и публиковались… Задача историков – разбирать каждый кейс, показывать, кто виноват и какие были причины совершенных преступлений по обе стороны границы", - сказал Боднар в интервью агентству РБК-Украина, не уточнив, кто будет конкретно будет заниматься организацией мероприятий.
Кроме исторического форума Польша инициирует и проведение форума общественного диалога с участием журналистов, политиков, историков, общественных деятелей, чтобы дискуссии в рамках этих форумов "позволяли потом формировать правильные месседжи для общества". "Для Польши, для польского общества и политикума важнейшим является почтение памяти тех жертв, которые сейчас похоронены ненадлежащим образом. Это действительно принципиальный вопрос", - подчеркнул посол.
Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
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