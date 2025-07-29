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Пошлины США против Бразилии ударили бы по американцам, считает эксперт - РИА Новости, 29.07.2025
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10:22 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/poshliny-2032081593.html
Пошлины США против Бразилии ударили бы по американцам, считает эксперт
Пошлины США против Бразилии ударили бы по американцам, считает эксперт - РИА Новости, 29.07.2025
Пошлины США против Бразилии ударили бы по американцам, считает эксперт
Введение США высоких пошлин против Бразилии, которой неоднократно угрожали такими мерами, ударило бы по рядовым американцам, что может убедить президента страны РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T10:22:00+03:00
2025-07-29T10:22:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Введение США высоких пошлин против Бразилии, которой неоднократно угрожали такими мерами, ударило бы по рядовым американцам, что может убедить президента страны Дональда Трампа не идти на этот шаг, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу. "Если речь идет о Дональде Трампе, возможно все, но нам стоит смотреть прагматически. Не знаю, была бы у него абсолютная поддержка в американском обществе (по вопросу введения масштабных пошлин против Бразилии - ред.). У США профицит в торговом балансе с Бразилией, так что пошлины бессмысленны. Многие предприниматели, слои американского общества пострадали бы. Это способствовало бы инфляции в США. То есть ввести пошлины на такой основе, о которой он говорит, возможно, но сможет ли Трамп противостоять тем, кто выступает против? Сложно сказать сейчас", - считает собеседник агентство. Он подчеркнул, что вопросы у американцев могут вызывать и причины, по которым Трамп угрожает Бразилии колоссальными пошлинами. "Многие люди скажут: "Но я никакого отношения к экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару не имею. Мне все равно, за решеткой он или нет. Хочу, чтобы кофе, апельсиновый сок и мясо были дешевле". Поэтому я сомневаюсь, что Трамп нашел бы широкую поддержку среди населения", - объяснил Фариназу эту логику. Ранее Трамп разместил в соцсети Truth Social письмо о том, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. До этого Трамп заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. Также президент США угрожал Бразилии пошлинами, представляя эту меру как борьбу за справедливость в отношении своего друга и союзника - экс-президента Болсонару, находящегося под следствием. Кроме того, в июле Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. После этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News предположил, что торговые партнеры Москвы в Китае, Индии и Бразилии после заявлений Трампа захотят позвонить российскому лидеру с призывами к заключению мирного соглашения для урегулирования конфликта на Украине. Позже американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пригрозил Китаю, Индии и Бразилии обрушением их экономик, если они продолжат покупать российскую нефть.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250729/poshliny-2032056330.html
https://ria.ru/20250728/ssha-2032024536.html
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бразилия, сша, россия, дональд трамп, жаир болсонару, марк рютте, нато, брикс, в мире
Бразилия, США, Россия, Дональд Трамп, Жаир Болсонару, Марк Рютте, НАТО, БРИКС, В мире
Пошлины США против Бразилии ударили бы по американцам, считает эксперт

Экс-офицер Фариназу: пошлины США против Бразилии ударили бы по американцам

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Введение США высоких пошлин против Бразилии, которой неоднократно угрожали такими мерами, ударило бы по рядовым американцам, что может убедить президента страны Дональда Трампа не идти на этот шаг, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
"Если речь идет о Дональде Трампе, возможно все, но нам стоит смотреть прагматически. Не знаю, была бы у него абсолютная поддержка в американском обществе (по вопросу введения масштабных пошлин против Бразилии - ред.). У США профицит в торговом балансе с Бразилией, так что пошлины бессмысленны. Многие предприниматели, слои американского общества пострадали бы. Это способствовало бы инфляции в США. То есть ввести пошлины на такой основе, о которой он говорит, возможно, но сможет ли Трамп противостоять тем, кто выступает против? Сложно сказать сейчас", - считает собеседник агентство.
Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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Вчера, 04:42
Он подчеркнул, что вопросы у американцев могут вызывать и причины, по которым Трамп угрожает Бразилии колоссальными пошлинами.
"Многие люди скажут: "Но я никакого отношения к экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару не имею. Мне все равно, за решеткой он или нет. Хочу, чтобы кофе, апельсиновый сок и мясо были дешевле". Поэтому я сомневаюсь, что Трамп нашел бы широкую поддержку среди населения", - объяснил Фариназу эту логику.
Ранее Трамп разместил в соцсети Truth Social письмо о том, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. До этого Трамп заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. Также президент США угрожал Бразилии пошлинами, представляя эту меру как борьбу за справедливость в отношении своего друга и союзника - экс-президента Болсонару, находящегося под следствием.
Кроме того, в июле Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. После этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News предположил, что торговые партнеры Москвы в Китае, Индии и Бразилии после заявлений Трампа захотят позвонить российскому лидеру с призывами к заключению мирного соглашения для урегулирования конфликта на Украине. Позже американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пригрозил Китаю, Индии и Бразилии обрушением их экономик, если они продолжат покупать российскую нефть.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Мерц прокомментировал введение 15-ти процентной пошлины США на экспорт
28 июля, 20:21
 
БразилияСШАРоссияДональд ТрампЖаир БолсонаруМарк РюттеНАТОБРИКСВ мире
 
 
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