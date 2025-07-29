В Польше 32 человека задержали за якобы сотрудничество с Россией
В Польше 32 человек задержали за якобы сотрудничество с российскими спецслужбами
Флаг Польши и флаг Европейского союза. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что к настоящему времени 32 человека были задержаны в стране за якобы "сотрудничество с российскими службами".
При этом он не уточнил, за какой период были произведены задержания.
"В данный момент у нас задержаны 32 человека, которые подозреваются в сотрудничестве с российскими службами", - заявил Туск, открывая заседание кабмина.
По утверждению Туска эти "службы" якобы поручали задержанным "или диверсионные акты, или избиения".
"Один из этих людей уже осужден, остальные задержаны и ожидают суда", - заявил Туск.
Он уточнил, что речь идет о людях различного гражданства. "Среди них есть поляки, россияне, украинцы, белорусы и гражданин Колумбии. На этом список не заканчивается", - сказал премьер. Как утверждает Туск, среди задержанных есть якобы "один из координаторов Кремля", который был задержан за границей, но доставлен в Польшу.
Ранее польские власти неоднократно бездоказательно обвиняли Россию в причастности к различным поджогам, диверсиям, шпионажу на территории Польши. Так, в конце прошлого года было отозвано согласие на работу консульства России в Познани. По заявлению главы МИД Польши Радослава Сикорского, это связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
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