https://ria.ru/20250729/polsha-2032133476.html

В Польше обвинили колумбийца в поджоге складов якобы по заказу России

В Польше обвинили колумбийца в поджоге складов якобы по заказу России - РИА Новости, 29.07.2025

В Польше обвинили колумбийца в поджоге складов якобы по заказу России

Польские спецслужбы предъявили гражданину Колумбии обвинение в поджоге двух строительных складов в Варшаве, совершенных якобы по заказу российских спецслужб,... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T14:36:00+03:00

2025-07-29T14:36:00+03:00

2025-07-29T14:36:00+03:00

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ВАРШАВА, 29 июл – РИА Новости. Польские спецслужбы предъявили гражданину Колумбии обвинение в поджоге двух строительных складов в Варшаве, совершенных якобы по заказу российских спецслужб, утверждает Агентство внутренней безопасности Польши (ABW). При этом доказательств российского участия, как и в предыдущих случаях с подобными обвинениями, не приведено. По утверждению ABW, колумбиец обвиняется в организации пожара в мае 2024 года на двух строительных складах на территории Польши. Обвинение было предъявлено за границей Польши, так как мужчина в июне 2025 года был приговорен чешским судом к 8 годам тюремного заключения по обвинению в поджоге автобусного депо в Праге и планировании поджога торгового центра. "По итогам расследования Агентства внутренней безопасности диверсионной деятельности против республики Польша, гражданину Колумбии в Праге предъявлено обвинение в совершении террористического акта на территории Польши, дополняющее ранее предъявленные обвинения", - говорится в сообщении. Спецслужба утверждает, что действия колумбийца якобы контролировались и финансировались человеком, связанным с российскими спецслужбами: он якобы снабжал обвиняемого подробными инструкциями относительно цели атаки и способа проведения, в том числе инструкциями по изготовлению бутылки с зажигательной смесью. При этом никаких доказательств в подтверждение своей информации Агентство не приводит. ABW утверждает, что обвиняемый частично признал вину и дал показания. В Польше ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет до пожизненного. Ранее польские власти неоднократно бездоказательно обвиняли Россию в причастности к различным поджогам. Так, в конце прошлого года было отозвано согласие на работу консульства России в Познани. По заявлению главы МИД Польши Радослава Сикорского, это связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. В связи с этим временный поверенный в делах Российской Федерации в Польше Андрей Ордаш заявил РИА Новости, что доказательств, подкрепляющих эти и подобные обвинения, российской стороне представлено не было.

https://ria.ru/20250729/polsha-2032062138.html

https://ria.ru/20250727/rossiya-2031812025.html

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в мире, польша, колумбия, прага, радослав сикорский