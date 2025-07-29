В Польше обвинили колумбийца в поджоге складов якобы по заказу России
В Польше колумбийца обвинили в поджоге складов в Варшаве якобы по заказу России
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 июл – РИА Новости. Польские спецслужбы предъявили гражданину Колумбии обвинение в поджоге двух строительных складов в Варшаве, совершенных якобы по заказу российских спецслужб, утверждает Агентство внутренней безопасности Польши (ABW). При этом доказательств российского участия, как и в предыдущих случаях с подобными обвинениями, не приведено.
По утверждению ABW, колумбиец обвиняется в организации пожара в мае 2024 года на двух строительных складах на территории Польши. Обвинение было предъявлено за границей Польши, так как мужчина в июне 2025 года был приговорен чешским судом к 8 годам тюремного заключения по обвинению в поджоге автобусного депо в Праге и планировании поджога торгового центра.
"По итогам расследования Агентства внутренней безопасности диверсионной деятельности против республики Польша, гражданину Колумбии в Праге предъявлено обвинение в совершении террористического акта на территории Польши, дополняющее ранее предъявленные обвинения", - говорится в сообщении.
Спецслужба утверждает, что действия колумбийца якобы контролировались и финансировались человеком, связанным с российскими спецслужбами: он якобы снабжал обвиняемого подробными инструкциями относительно цели атаки и способа проведения, в том числе инструкциями по изготовлению бутылки с зажигательной смесью. При этом никаких доказательств в подтверждение своей информации Агентство не приводит.
ABW утверждает, что обвиняемый частично признал вину и дал показания. В Польше ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет до пожизненного.
Ранее польские власти неоднократно бездоказательно обвиняли Россию в причастности к различным поджогам. Так, в конце прошлого года было отозвано согласие на работу консульства России в Познани. По заявлению главы МИД Польши Радослава Сикорского, это связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. В связи с этим временный поверенный в делах Российской Федерации в Польше Андрей Ордаш заявил РИА Новости, что доказательств, подкрепляющих эти и подобные обвинения, российской стороне представлено не было.
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