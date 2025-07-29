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СМИ: Польша с прошлого года потеряла 68 гектаров территории - РИА Новости, 29.07.2025
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07:01 29.07.2025 (обновлено: 08:46 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/polsha-2032062138.html
СМИ: Польша с прошлого года потеряла 68 гектаров территории
СМИ: Польша с прошлого года потеряла 68 гектаров территории - РИА Новости, 29.07.2025
СМИ: Польша с прошлого года потеряла 68 гектаров территории
Территория Польши уменьшилась на 68 гектаров по сравнению с показателями 2024 года, сообщает Центральный польский статистический офис Główny Urząd Statystyczny... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T07:01:00+03:00
2025-07-29T08:46:00+03:00
в мире
польша
западно-поморское воеводство
балтийское море
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Территория Польши уменьшилась на 68 гектаров по сравнению с показателями 2024 года, сообщает Центральный польский статистический офис Główny Urząd Statystyczny (GUS)."По сравнению с предыдущим годом (по состоянию на 1 января) площадь Польши уменьшилась на 68 гектаров (с 31 393 361 га до 31 393 293 га), в том числе площадь Западно-Поморского воеводства уменьшилась на 35 гектаров", — говорится в публикации.По данным исследования, потери площади имели место в общей сложности в 11 воеводствах, а в остальных 5 площадь увеличилась.Как указала польская газета Wiadomosci, эти изменения являются результатом корректировки границ административных единиц вдоль побережья Балтийского моря к обновленной базовой линии территориального моря.Территориальные изменения также являются результатом технического обновления данных. Главное управление геодезии и картографии Польши ежегодно проводит процесс гармонизации Государственного реестра границ с текущими данными земельно-строительного реестра. В результате внесения подобных корректировок фиксируются небольшие сдвиги, возникающие в результате более точных измерений и картографических поправок.
https://ria.ru/20250728/polsha-2031837982.html
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польша
западно-поморское воеводство
балтийское море
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в мире, польша, западно-поморское воеводство, балтийское море
В мире, Польша, Западно-Поморское воеводство, Балтийское море
СМИ: Польша с прошлого года потеряла 68 гектаров территории

GUS: территория Польши уменьшилась на 68 гектаров в сравнении с 2024 годом

© Фото : @Straz_Graniczna/TwitterПольский пограничник на границе с Белоруссией
Польский пограничник на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : @Straz_Graniczna/Twitter
Польский пограничник на границе с Белоруссией. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Территория Польши уменьшилась на 68 гектаров по сравнению с показателями 2024 года, сообщает Центральный польский статистический офис Główny Urząd Statystyczny (GUS).
"По сравнению с предыдущим годом (по состоянию на 1 января) площадь Польши уменьшилась на 68 гектаров (с 31 393 361 га до 31 393 293 га), в том числе площадь Западно-Поморского воеводства уменьшилась на 35 гектаров", — говорится в публикации.
По данным исследования, потери площади имели место в общей сложности в 11 воеводствах, а в остальных 5 площадь увеличилась.
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Как указала польская газета Wiadomosci, эти изменения являются результатом корректировки границ административных единиц вдоль побережья Балтийского моря к обновленной базовой линии территориального моря.
Территориальные изменения также являются результатом технического обновления данных. Главное управление геодезии и картографии Польши ежегодно проводит процесс гармонизации Государственного реестра границ с текущими данными земельно-строительного реестра. В результате внесения подобных корректировок фиксируются небольшие сдвиги, возникающие в результате более точных измерений и картографических поправок.
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В миреПольшаЗападно-Поморское воеводствоБалтийское море
 
 
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