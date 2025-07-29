https://ria.ru/20250729/polsha-2032062138.html

СМИ: Польша с прошлого года потеряла 68 гектаров территории

СМИ: Польша с прошлого года потеряла 68 гектаров территории - РИА Новости, 29.07.2025

СМИ: Польша с прошлого года потеряла 68 гектаров территории

Территория Польши уменьшилась на 68 гектаров по сравнению с показателями 2024 года, сообщает Центральный польский статистический офис Główny Urząd Statystyczny... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T07:01:00+03:00

2025-07-29T07:01:00+03:00

2025-07-29T08:46:00+03:00

в мире

польша

западно-поморское воеводство

балтийское море

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Территория Польши уменьшилась на 68 гектаров по сравнению с показателями 2024 года, сообщает Центральный польский статистический офис Główny Urząd Statystyczny (GUS)."По сравнению с предыдущим годом (по состоянию на 1 января) площадь Польши уменьшилась на 68 гектаров (с 31 393 361 га до 31 393 293 га), в том числе площадь Западно-Поморского воеводства уменьшилась на 35 гектаров", — говорится в публикации.По данным исследования, потери площади имели место в общей сложности в 11 воеводствах, а в остальных 5 площадь увеличилась.Как указала польская газета Wiadomosci, эти изменения являются результатом корректировки границ административных единиц вдоль побережья Балтийского моря к обновленной базовой линии территориального моря.Территориальные изменения также являются результатом технического обновления данных. Главное управление геодезии и картографии Польши ежегодно проводит процесс гармонизации Государственного реестра границ с текущими данными земельно-строительного реестра. В результате внесения подобных корректировок фиксируются небольшие сдвиги, возникающие в результате более точных измерений и картографических поправок.

https://ria.ru/20250728/polsha-2031837982.html

https://ria.ru/20250725/ukraina-2031432100.html

польша

западно-поморское воеводство

балтийское море

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в мире, польша, западно-поморское воеводство, балтийское море