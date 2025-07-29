https://ria.ru/20250729/pokhischenie-2032123425.html

Двоим обвиняемым в похищении человека в Москве вынесли приговоры

Двоим обвиняемым в похищении человека в Москве вынесли приговоры - РИА Новости, 29.07.2025

Двоим обвиняемым в похищении человека в Москве вынесли приговоры

Двое обвиняемых в похищении человека, которое произошло в феврале на западе Москвы из-за разногласий по сделке о покупке машины, приговорены к восьми годам... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T14:01:00+03:00

2025-07-29T14:01:00+03:00

2025-07-29T14:02:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Двое обвиняемых в похищении человека, которое произошло в феврале на западе Москвы из-за разногласий по сделке о покупке машины, приговорены к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает столичная прокуратура. "По 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима проведет по приговору суда каждый из фигурантов уголовного дела о похищении человека (пункты "а, в, г" части 2 статьи 126 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что 23-летний Мансур Шахтамиров продал автомобиль своему знакомому, договорившись, что полная стоимость покупки будет выплачена после пробного периода эксплуатации. Позже стало понятно, что машина находится в ненадлежащем техническом состоянии, покупатель сообщил продавцу о необходимости ремонта машины, после которого уже обязался оплатить покупку. Шахтамиров согласился, однако продолжил требовать оплаты. Между покупателем и продавцом начался конфликт. В феврале Шатамиров, договорившись с потерпевшим о встрече, пришел к его дому на улицу Кастанаевская с 26-летним Килабом Лабазановым. Они напали на потерпевшего и сопровождавших его лиц, произвели множественные выстрелы из оружия, силой посадили мужчину в машину и повезли в неизвестном направлении, продолжая избивать, угрожая пистолетом и убийством. Потерпевшего отпустили только после того, как он выполнил все требования похитителей. "В процессе похищения 21-летнему потерпевшему причинены множественные телесные повреждения, в том числе повлекшие легкий вред здоровью", - добавляется в сообщении Пресс-служба московского главка МВД РФ сообщала, что 4 февраля вечером в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов на Кастанаевской улице. Прибывшими на место сотрудниками предварительно установлено, что между гражданами, находившимися в автомашинах Hyundai и Mercedes, произошел конфликт с применением травматического оружия, в результате которого водитель автомобиля Mercedes с пассажирами скрылся с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело по факту похищения мужчины, которого насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20250707/pokhischenie-2027570364.html

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