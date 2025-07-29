В Ростовской области задержали 11 поездов ФПК после ЧП с БПЛА
Одиннадцать поездов ФПК задерживаются после ЧП с БПЛА в Ростовской области
Вид из кабины машиниста пассажирского поезда. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Одиннадцать поездов "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) задерживаются после ЧП с БПЛА в Ростовской области, сообщила компания.
РЖД ранее сообщили, что во вторник в 02.00 из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Движение поездов здесь было приостановлено, а затем сделано по временной схеме в обход поврежденного участка. Из-за ЧП было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда, по предварительным данным, пострадавших нет. ФПК утром сообщала о задержке девяти поездов.
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"О движении поездов в Ростовской области… В настоящее время следуют с задержками 11 поездов АО "ФПК", - говорится в сообщении ФПК.
В частности, с задержками идут поезда: № 59 Новокузнецк – Кисловодск, № 523 Екатеринбург – Адлер, № 255 Челябинск – Новороссийск, № 509 Казань – Новороссийск, № 524 Адлер – Екатеринбург, № 358 Имеретинский Курорт – Уфа, № 254 Новороссийск – Уфа, № 98 Кисловодск – Тында, № 202 Анапа – Красноярск, № 14 Имеретинский Курорт – Саратов, № 270 Адлер – Чита.
"Максимальное время задержки составляет до 5 часов. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам", - указано в сообщении.
Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием.
Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов. Больше информации о движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД по ссылке, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).