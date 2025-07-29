На станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов
РЖД: на станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов
CC BY-SA 2.0 / mishaKa / Salsk locomotive depotЛокомотивное депо, станция Сальск в Ростовской области
Локомотивное депо, станция Сальск в Ростовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Девять поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на станции Сальск в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале РЖД.
Ранее компания сообщала, что движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области приостановлено из-за падения обломков БПЛА, также произошло возгорание грузового поезда, пострадавших нет.
"В настоящее время в связи с происшествием на станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов АО "ФПК": № 59 Новокузнецк — Кисловодск, № 523 Екатеринбург — Адлер, № 255 Челябинск — Новороссийск, № 509 Казань — Новороссийск, № 524 Адлер — Екатеринбург, № 358 Имеретинский Курорт — Уфа, № 254 Новороссийск — Уфа, № 98 Кисловодск — Тында, № 202 Анапа —- Красноярск", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Подчеркивается, что пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием. Кроме того, железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.
Южная транспортная прокуратура сообщила в Telegram, что контролирует ситуацию с задержками поездов. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.
На Кубани из-за падения БПЛА приостановили движение поездов
12 апреля, 07:19