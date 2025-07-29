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На станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов

На станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов - РИА Новости, 29.07.2025

На станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов

Девять поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на станции Сальск в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале РЖД. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T06:18:00+03:00

2025-07-29T06:18:00+03:00

2025-07-29T13:30:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Девять поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на станции Сальск в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале РЖД. Ранее компания сообщала, что движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области приостановлено из-за падения обломков БПЛА, также произошло возгорание грузового поезда, пострадавших нет. "В настоящее время в связи с происшествием на станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов АО "ФПК": № 59 Новокузнецк — Кисловодск, № 523 Екатеринбург — Адлер, № 255 Челябинск — Новороссийск, № 509 Казань — Новороссийск, № 524 Адлер — Екатеринбург, № 358 Имеретинский Курорт — Уфа, № 254 Новороссийск — Уфа, № 98 Кисловодск — Тында, № 202 Анапа —- Красноярск", — говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Подчеркивается, что пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием. Кроме того, железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.Южная транспортная прокуратура сообщила в Telegram, что контролирует ситуацию с задержками поездов. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.

https://ria.ru/20250412/bespilotnik-2010846782.html

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