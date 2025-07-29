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На станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов - РИА Новости, 29.07.2025
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06:18 29.07.2025 (обновлено: 13:30 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/poezda-2032060622.html
На станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов
На станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов - РИА Новости, 29.07.2025
На станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов
Девять поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на станции Сальск в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале РЖД. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T06:18:00+03:00
2025-07-29T13:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
сальск
ростовская область
новороссийск
ржд
федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Девять поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на станции Сальск в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале РЖД. Ранее компания сообщала, что движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области приостановлено из-за падения обломков БПЛА, также произошло возгорание грузового поезда, пострадавших нет. "В настоящее время в связи с происшествием на станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов АО "ФПК": № 59 Новокузнецк — Кисловодск, № 523 Екатеринбург — Адлер, № 255 Челябинск — Новороссийск, № 509 Казань — Новороссийск, № 524 Адлер — Екатеринбург, № 358 Имеретинский Курорт — Уфа, № 254 Новороссийск — Уфа, № 98 Кисловодск — Тында, № 202 Анапа —- Красноярск", — говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Подчеркивается, что пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием. Кроме того, железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.Южная транспортная прокуратура сообщила в Telegram, что контролирует ситуацию с задержками поездов. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.
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происшествия, сальск, ростовская область, новороссийск, ржд, федеральная пассажирская компания
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сальск, Ростовская область, Новороссийск, РЖД, Федеральная пассажирская компания
На станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов

РЖД: на станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов

CC BY-SA 2.0 / mishaKa / Salsk locomotive depotЛокомотивное депо, станция Сальск в Ростовской области
Локомотивное депо, станция Сальск в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
CC BY-SA 2.0 / mishaKa / Salsk locomotive depot
Локомотивное депо, станция Сальск в Ростовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Девять поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на станции Сальск в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале РЖД.
Ранее компания сообщала, что движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области приостановлено из-за падения обломков БПЛА, также произошло возгорание грузового поезда, пострадавших нет.
"В настоящее время в связи с происшествием на станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов АО "ФПК": № 59 НовокузнецкКисловодск, № 523 ЕкатеринбургАдлер, № 255 ЧелябинскНовороссийск, № 509 Казань — Новороссийск, № 524 Адлер — Екатеринбург, № 358 Имеретинский Курорт — Уфа, № 254 Новороссийск — Уфа, № 98 Кисловодск — Тында, № 202 Анапа —- Красноярск", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Подчеркивается, что пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием. Кроме того, железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.
Южная транспортная прокуратура сообщила в Telegram, что контролирует ситуацию с задержками поездов. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСальскРостовская областьНовороссийскРЖДФедеральная пассажирская компания
 
 
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