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ФСБ: украинские пособники совершили четыре поджога леса в Забайкалье - РИА Новости, 29.07.2025
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12:15 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/podzhog-2032103269.html
ФСБ: украинские пособники совершили четыре поджога леса в Забайкалье
ФСБ: украинские пособники совершили четыре поджога леса в Забайкалье - РИА Новости, 29.07.2025
ФСБ: украинские пособники совершили четыре поджога леса в Забайкалье
Два подростка четыре раза поджигали лес в районе поселка Атамановка в Забайкальском крае по заданию куратора в интересах Украины за обещанное вознаграждение в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:15:00+03:00
2025-07-29T12:15:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Два подростка четыре раза поджигали лес в районе поселка Атамановка в Забайкальском крае по заданию куратора в интересах Украины за обещанное вознаграждение в 100 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ России. Во вторник СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о совершении теракта в Забайкалье в отношении двух 16-летних подростков, поджегших лес за обещанное из-за рубежа вознаграждение по заданию куратора, действовавшего в интересах Украины. Ранее их обвинили в умышленном поджоге леса, приведшем к ущербу на сумму более 322 миллиона рублей, и арестовали. "С 20 по 25 июня 2025 фигуранты совершили четыре поджога лесных участков в посёлке Атамановка Читинского района Забайкальского края и отправили видеоотчет своему куратору, действовавшему в интересах Украины, о выполненном задании. Как рассказал на допросе один из несовершеннолетних, за поджоги им обещали 100 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. По версии следствия, как сообщал СК РФ, в июне один из подростков вступил в переписку с неизвестным, предположительно, находящимся на Украине, который пообещал вознаграждение в 80 тысяч рублей за поджог леса. Забайкалец рассказал об этом приятелю, тот согласился участвовать в преступлении. Они подожгли сухую траву и хвою в районе поселка Атамановка, видеоотчет об этом отправив куратору, но обещанное вознаграждение не получили. СК уточнил, что причастность подростков установлена при совместной работе оперативников полиции и ФСБ. Уголовное дело соединено с ранее возбужденным, где фигуранты обвиняются в уничтожении леса путём поджога. В объединенном пресс-центре судов региона ранее рассказали РИА Новости, что один из обвиняемых в поджоге полностью признал вину, второй отказался давать показания. Обоим по 16 лет, признавший вину подросток из детдома, второй живёт в семье. Лес в районе поселка Атамановка в Забайкалье загорелся в июне, пожар тушили более недели, локализован он был на площади 7 тысяч гектаров. Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменили в Забайкальском крае 10 июля, когда ситуация в регионе стабилизировалась. Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы. Позже сняли ограничения для жителей на посещение лесов с 11 июля, которое действовало более трех месяцев, а также отменили особый противопожарный режим. Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.
https://ria.ru/20250725/agent-2031317471.html
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происшествия, забайкальский край, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Забайкальский край, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ: украинские пособники совершили четыре поджога леса в Забайкалье

ФСБ: 2 подростка 4 раза поджигали лес в Забайкалье по заданию куратора

© СК России по Забайкальскому краюОдин из подростков, в отношении которого возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта, во время следственных мероприятий. Кадр видео
Один из подростков, в отношении которого возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта, во время следственных мероприятий. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© СК России по Забайкальскому краю
Один из подростков, в отношении которого возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта, во время следственных мероприятий. Кадр видео
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Два подростка четыре раза поджигали лес в районе поселка Атамановка в Забайкальском крае по заданию куратора в интересах Украины за обещанное вознаграждение в 100 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ России.
Во вторник СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о совершении теракта в Забайкалье в отношении двух 16-летних подростков, поджегших лес за обещанное из-за рубежа вознаграждение по заданию куратора, действовавшего в интересах Украины. Ранее их обвинили в умышленном поджоге леса, приведшем к ущербу на сумму более 322 миллиона рублей, и арестовали.
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"С 20 по 25 июня 2025 фигуранты совершили четыре поджога лесных участков в посёлке Атамановка Читинского района Забайкальского края и отправили видеоотчет своему куратору, действовавшему в интересах Украины, о выполненном задании. Как рассказал на допросе один из несовершеннолетних, за поджоги им обещали 100 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, как сообщал СК РФ, в июне один из подростков вступил в переписку с неизвестным, предположительно, находящимся на Украине, который пообещал вознаграждение в 80 тысяч рублей за поджог леса. Забайкалец рассказал об этом приятелю, тот согласился участвовать в преступлении. Они подожгли сухую траву и хвою в районе поселка Атамановка, видеоотчет об этом отправив куратору, но обещанное вознаграждение не получили. СК уточнил, что причастность подростков установлена при совместной работе оперативников полиции и ФСБ. Уголовное дело соединено с ранее возбужденным, где фигуранты обвиняются в уничтожении леса путём поджога.
В объединенном пресс-центре судов региона ранее рассказали РИА Новости, что один из обвиняемых в поджоге полностью признал вину, второй отказался давать показания. Обоим по 16 лет, признавший вину подросток из детдома, второй живёт в семье.
Лес в районе поселка Атамановка в Забайкалье загорелся в июне, пожар тушили более недели, локализован он был на площади 7 тысяч гектаров.
Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменили в Забайкальском крае 10 июля, когда ситуация в регионе стабилизировалась. Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы. Позже сняли ограничения для жителей на посещение лесов с 11 июля, которое действовало более трех месяцев, а также отменили особый противопожарный режим. Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.
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