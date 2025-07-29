ФСБ: украинские пособники совершили четыре поджога леса в Забайкалье
ФСБ: 2 подростка 4 раза поджигали лес в Забайкалье по заданию куратора
© СК России по Забайкальскому краюОдин из подростков, в отношении которого возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта, во время следственных мероприятий. Кадр видео
Один из подростков, в отношении которого возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта, во время следственных мероприятий. Кадр видео
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Два подростка четыре раза поджигали лес в районе поселка Атамановка в Забайкальском крае по заданию куратора в интересах Украины за обещанное вознаграждение в 100 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ России.
Во вторник СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о совершении теракта в Забайкалье в отношении двух 16-летних подростков, поджегших лес за обещанное из-за рубежа вознаграждение по заданию куратора, действовавшего в интересах Украины. Ранее их обвинили в умышленном поджоге леса, приведшем к ущербу на сумму более 322 миллиона рублей, и арестовали.
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"С 20 по 25 июня 2025 фигуранты совершили четыре поджога лесных участков в посёлке Атамановка Читинского района Забайкальского края и отправили видеоотчет своему куратору, действовавшему в интересах Украины, о выполненном задании. Как рассказал на допросе один из несовершеннолетних, за поджоги им обещали 100 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, как сообщал СК РФ, в июне один из подростков вступил в переписку с неизвестным, предположительно, находящимся на Украине, который пообещал вознаграждение в 80 тысяч рублей за поджог леса. Забайкалец рассказал об этом приятелю, тот согласился участвовать в преступлении. Они подожгли сухую траву и хвою в районе поселка Атамановка, видеоотчет об этом отправив куратору, но обещанное вознаграждение не получили. СК уточнил, что причастность подростков установлена при совместной работе оперативников полиции и ФСБ. Уголовное дело соединено с ранее возбужденным, где фигуранты обвиняются в уничтожении леса путём поджога.
В объединенном пресс-центре судов региона ранее рассказали РИА Новости, что один из обвиняемых в поджоге полностью признал вину, второй отказался давать показания. Обоим по 16 лет, признавший вину подросток из детдома, второй живёт в семье.
Лес в районе поселка Атамановка в Забайкалье загорелся в июне, пожар тушили более недели, локализован он был на площади 7 тысяч гектаров.
Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменили в Забайкальском крае 10 июля, когда ситуация в регионе стабилизировалась. Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы. Позже сняли ограничения для жителей на посещение лесов с 11 июля, которое действовало более трех месяцев, а также отменили особый противопожарный режим. Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.