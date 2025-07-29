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В Ростове-на-Дону два подростка утонули, пытаясь переплыть Дон - РИА Новости, 29.07.2025
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11:37 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/podrostok-2032095831.html
В Ростове-на-Дону два подростка утонули, пытаясь переплыть Дон
В Ростове-на-Дону два подростка утонули, пытаясь переплыть Дон - РИА Новости, 29.07.2025
В Ростове-на-Дону два подростка утонули, пытаясь переплыть Дон
Два подростка в возрасте 14 и 15 лет утонули в районе городского пляжа "Левобережный" в Ростове-на-Дону, купаясь в реке Дон, следователи начали проверку... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:37:00+03:00
2025-07-29T11:37:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
дон
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Два подростка в возрасте 14 и 15 лет утонули в районе городского пляжа "Левобережный" в Ростове-на-Дону, купаясь в реке Дон, следователи начали проверку обстоятельств их гибели, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону. Ранее в соцсетях сообщалось, что несколько подростков на пляже "Левобережный" в Ростове-на-Дону решили переплыть Дон, но не справились с течением. "В следственный отдел по Кировскому району города Ростова-на-Дону… поступило сообщение о гибели двух подростков 14 и 15 лет в результате утопления в воде… Следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетних", - говорится в релизе. По предварительным данным, вечером 28 июля трое несовершеннолетних зашли в акваторию реки Дон в районе городского пляжа "Левобережный", откуда поплыли в зону, где купание запрещено. "В результате из-за сильного течения подростки начали тонуть. Одного из них удалось спасти. Тела двоих несовершеннолетних обнаружены в результате поисковых мероприятий", - отметили в пресс-службе. Проводится осмотр места обнаружения, назначено производство судебных экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту гибели несовершеннолетних в Кировском районе Ростова-на-Дону, по окончании проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Ростовской области.
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ростов-на-дону
дон
кировский район
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происшествия, ростов-на-дону, дон, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Дон, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростове-на-Дону два подростка утонули, пытаясь переплыть Дон

СК начал проверку обстоятельств гибели двух подростков в реке Дон

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРека Дон
Река Дон - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Два подростка в возрасте 14 и 15 лет утонули в районе городского пляжа "Левобережный" в Ростове-на-Дону, купаясь в реке Дон, следователи начали проверку обстоятельств их гибели, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Ранее в соцсетях сообщалось, что несколько подростков на пляже "Левобережный" в Ростове-на-Дону решили переплыть Дон, но не справились с течением.
"В следственный отдел по Кировскому району города Ростова-на-Дону… поступило сообщение о гибели двух подростков 14 и 15 лет в результате утопления в воде… Следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетних", - говорится в релизе.
По предварительным данным, вечером 28 июля трое несовершеннолетних зашли в акваторию реки Дон в районе городского пляжа "Левобережный", откуда поплыли в зону, где купание запрещено.
"В результате из-за сильного течения подростки начали тонуть. Одного из них удалось спасти. Тела двоих несовершеннолетних обнаружены в результате поисковых мероприятий", - отметили в пресс-службе.
Проводится осмотр места обнаружения, назначено производство судебных экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.
Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту гибели несовершеннолетних в Кировском районе Ростова-на-Дону, по окончании проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Ростовской области.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуДонКировский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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