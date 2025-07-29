https://ria.ru/20250729/podrostki-2032111707.html

Подростки, поджегшие лес в Забайкалье, затем притворялись волонтерами

Подростки, поджегшие лес в Забайкалье, затем притворялись волонтерами - РИА Новости, 29.07.2025

Подростки, поджегшие лес в Забайкалье, затем притворялись волонтерами

Два подростка после поджогов леса в районе поселка Атамановка в Забайкальском крае, совершенных ими по заданию куратора в интересах Украины, затем тушили эти... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:04:00+03:00

2025-07-29T13:04:00+03:00

2025-07-29T13:05:00+03:00

происшествия

украина

россия

забайкальский край

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032076691_0:0:2463:1385_1920x0_80_0_0_d392239e00d090997d7447e41a8e2ca9.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Два подростка после поджогов леса в районе поселка Атамановка в Забайкальском крае, совершенных ими по заданию куратора в интересах Украины, затем тушили эти возгорания как волонтёры, рассказал один из фигурантов во время допроса. Во вторник СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о совершении теракта в Забайкалье в отношении двух 16-летних подростков, поджегших лес за обещанное из-за рубежа вознаграждение по заданию куратора, действовавшего в интересах Украины. Ранее их обвинили в умышленном поджоге леса, приведшем к ущербу на сумму более 322 миллионов рублей, и арестовали. "Мы вообще как бы были под прикрытием и помогали тушить. Но при этом мы поджигали сами этот лес. Дальше мы уходили на 500-800 метров от этого пожара и устраивали новый... Потом приходим туда, как обычные волонтёры, и... помогаем тушить пожар", - сказал один из подростков. По версии УФСБ, два подростка с 20 по 25 июня четыре раза поджигали лес в районе поселка Атамановка по заданию куратора в интересах Украины, рассчитывая получить вознаграждение в 100 тысяч рублей. СК РФ сообщал, что в июне один из подростков вступил в переписку с неизвестным, предположительно, находящимся на Украине, который пообещал 80 тысяч рублей за поджог леса. Забайкалец рассказал об этом приятелю, тот согласился участвовать в преступлении. Они подожгли сухую траву и хвою в районе поселка Атамановка, видеоотчет об этом отправив куратору, но обещанное вознаграждение не получили. СК уточнил, что причастность подростков установлена при совместной работе оперативников полиции и ФСБ. Уголовное дело соединено с ранее возбужденным, где фигуранты обвиняются в уничтожении леса путём поджога. В объединенном пресс-центре судов региона ранее рассказали РИА Новости, что один из обвиняемых в поджоге полностью признал вину, второй отказался давать показания. Обоим по 16 лет, признавший вину подросток из детдома, второй живёт в семье. Лес в районе поселка Атамановка в Забайкалье загорелся в июне, пожар тушили более недели, локализован он был на площади 7 тысяч гектаров. Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменили в Забайкальском крае 10 июля, когда ситуация в регионе стабилизировалась. Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы. Позже сняли ограничения для жителей на посещение лесов с 11 июля, которое действовало более трех месяцев, а также отменили особый противопожарный режим. Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.

https://ria.ru/20250728/kuban-2031843936.html

https://ria.ru/20250725/podzhog-2031292562.html

украина

россия

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, украина, россия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)