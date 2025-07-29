Подростки, поджегшие лес в Забайкалье, затем притворялись волонтерами
Поджегшие лес у Атамановки подростки затем тушили его как волонтёры
© СК России по Забайкальскому краюОдин из подростков, в отношении которого возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта, во время следственных мероприятий. Кадр видео
Один из подростков, в отношении которого возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта, во время следственных мероприятий. Кадр видео
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Два подростка после поджогов леса в районе поселка Атамановка в Забайкальском крае, совершенных ими по заданию куратора в интересах Украины, затем тушили эти возгорания как волонтёры, рассказал один из фигурантов во время допроса.
Во вторник СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о совершении теракта в Забайкалье в отношении двух 16-летних подростков, поджегших лес за обещанное из-за рубежа вознаграждение по заданию куратора, действовавшего в интересах Украины. Ранее их обвинили в умышленном поджоге леса, приведшем к ущербу на сумму более 322 миллионов рублей, и арестовали.
"Мы вообще как бы были под прикрытием и помогали тушить. Но при этом мы поджигали сами этот лес. Дальше мы уходили на 500-800 метров от этого пожара и устраивали новый... Потом приходим туда, как обычные волонтёры, и... помогаем тушить пожар", - сказал один из подростков.
По версии УФСБ, два подростка с 20 по 25 июня четыре раза поджигали лес в районе поселка Атамановка по заданию куратора в интересах Украины, рассчитывая получить вознаграждение в 100 тысяч рублей.
СК РФ сообщал, что в июне один из подростков вступил в переписку с неизвестным, предположительно, находящимся на Украине, который пообещал 80 тысяч рублей за поджог леса. Забайкалец рассказал об этом приятелю, тот согласился участвовать в преступлении. Они подожгли сухую траву и хвою в районе поселка Атамановка, видеоотчет об этом отправив куратору, но обещанное вознаграждение не получили. СК уточнил, что причастность подростков установлена при совместной работе оперативников полиции и ФСБ. Уголовное дело соединено с ранее возбужденным, где фигуранты обвиняются в уничтожении леса путём поджога.
В объединенном пресс-центре судов региона ранее рассказали РИА Новости, что один из обвиняемых в поджоге полностью признал вину, второй отказался давать показания. Обоим по 16 лет, признавший вину подросток из детдома, второй живёт в семье.
Лес в районе поселка Атамановка в Забайкалье загорелся в июне, пожар тушили более недели, локализован он был на площади 7 тысяч гектаров.
Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменили в Забайкальском крае 10 июля, когда ситуация в регионе стабилизировалась. Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы. Позже сняли ограничения для жителей на посещение лесов с 11 июля, которое действовало более трех месяцев, а также отменили особый противопожарный режим. Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.