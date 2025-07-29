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Подростки, поджегшие лес в Забайкалье, затем притворялись волонтерами - РИА Новости, 29.07.2025
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13:04 29.07.2025 (обновлено: 13:05 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/podrostki-2032111707.html
Подростки, поджегшие лес в Забайкалье, затем притворялись волонтерами
Подростки, поджегшие лес в Забайкалье, затем притворялись волонтерами - РИА Новости, 29.07.2025
Подростки, поджегшие лес в Забайкалье, затем притворялись волонтерами
Два подростка после поджогов леса в районе поселка Атамановка в Забайкальском крае, совершенных ими по заданию куратора в интересах Украины, затем тушили эти... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:04:00+03:00
2025-07-29T13:05:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Два подростка после поджогов леса в районе поселка Атамановка в Забайкальском крае, совершенных ими по заданию куратора в интересах Украины, затем тушили эти возгорания как волонтёры, рассказал один из фигурантов во время допроса. Во вторник СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о совершении теракта в Забайкалье в отношении двух 16-летних подростков, поджегших лес за обещанное из-за рубежа вознаграждение по заданию куратора, действовавшего в интересах Украины. Ранее их обвинили в умышленном поджоге леса, приведшем к ущербу на сумму более 322 миллионов рублей, и арестовали. "Мы вообще как бы были под прикрытием и помогали тушить. Но при этом мы поджигали сами этот лес. Дальше мы уходили на 500-800 метров от этого пожара и устраивали новый... Потом приходим туда, как обычные волонтёры, и... помогаем тушить пожар", - сказал один из подростков. По версии УФСБ, два подростка с 20 по 25 июня четыре раза поджигали лес в районе поселка Атамановка по заданию куратора в интересах Украины, рассчитывая получить вознаграждение в 100 тысяч рублей. СК РФ сообщал, что в июне один из подростков вступил в переписку с неизвестным, предположительно, находящимся на Украине, который пообещал 80 тысяч рублей за поджог леса. Забайкалец рассказал об этом приятелю, тот согласился участвовать в преступлении. Они подожгли сухую траву и хвою в районе поселка Атамановка, видеоотчет об этом отправив куратору, но обещанное вознаграждение не получили. СК уточнил, что причастность подростков установлена при совместной работе оперативников полиции и ФСБ. Уголовное дело соединено с ранее возбужденным, где фигуранты обвиняются в уничтожении леса путём поджога. В объединенном пресс-центре судов региона ранее рассказали РИА Новости, что один из обвиняемых в поджоге полностью признал вину, второй отказался давать показания. Обоим по 16 лет, признавший вину подросток из детдома, второй живёт в семье. Лес в районе поселка Атамановка в Забайкалье загорелся в июне, пожар тушили более недели, локализован он был на площади 7 тысяч гектаров. Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменили в Забайкальском крае 10 июля, когда ситуация в регионе стабилизировалась. Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы. Позже сняли ограничения для жителей на посещение лесов с 11 июля, которое действовало более трех месяцев, а также отменили особый противопожарный режим. Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.
https://ria.ru/20250728/kuban-2031843936.html
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происшествия, украина, россия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Украина, Россия, Забайкальский край, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Подростки, поджегшие лес в Забайкалье, затем притворялись волонтерами

Поджегшие лес у Атамановки подростки затем тушили его как волонтёры

© СК России по Забайкальскому краюОдин из подростков, в отношении которого возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта, во время следственных мероприятий. Кадр видео
Один из подростков, в отношении которого возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта, во время следственных мероприятий. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© СК России по Забайкальскому краю
Один из подростков, в отношении которого возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта, во время следственных мероприятий. Кадр видео
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Два подростка после поджогов леса в районе поселка Атамановка в Забайкальском крае, совершенных ими по заданию куратора в интересах Украины, затем тушили эти возгорания как волонтёры, рассказал один из фигурантов во время допроса.
Во вторник СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о совершении теракта в Забайкалье в отношении двух 16-летних подростков, поджегших лес за обещанное из-за рубежа вознаграждение по заданию куратора, действовавшего в интересах Украины. Ранее их обвинили в умышленном поджоге леса, приведшем к ущербу на сумму более 322 миллионов рублей, и арестовали.
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"Мы вообще как бы были под прикрытием и помогали тушить. Но при этом мы поджигали сами этот лес. Дальше мы уходили на 500-800 метров от этого пожара и устраивали новый... Потом приходим туда, как обычные волонтёры, и... помогаем тушить пожар", - сказал один из подростков.
По версии УФСБ, два подростка с 20 по 25 июня четыре раза поджигали лес в районе поселка Атамановка по заданию куратора в интересах Украины, рассчитывая получить вознаграждение в 100 тысяч рублей.
СК РФ сообщал, что в июне один из подростков вступил в переписку с неизвестным, предположительно, находящимся на Украине, который пообещал 80 тысяч рублей за поджог леса. Забайкалец рассказал об этом приятелю, тот согласился участвовать в преступлении. Они подожгли сухую траву и хвою в районе поселка Атамановка, видеоотчет об этом отправив куратору, но обещанное вознаграждение не получили. СК уточнил, что причастность подростков установлена при совместной работе оперативников полиции и ФСБ. Уголовное дело соединено с ранее возбужденным, где фигуранты обвиняются в уничтожении леса путём поджога.
В объединенном пресс-центре судов региона ранее рассказали РИА Новости, что один из обвиняемых в поджоге полностью признал вину, второй отказался давать показания. Обоим по 16 лет, признавший вину подросток из детдома, второй живёт в семье.
Лес в районе поселка Атамановка в Забайкалье загорелся в июне, пожар тушили более недели, локализован он был на площади 7 тысяч гектаров.
Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменили в Забайкальском крае 10 июля, когда ситуация в регионе стабилизировалась. Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы. Позже сняли ограничения для жителей на посещение лесов с 11 июля, которое действовало более трех месяцев, а также отменили особый противопожарный режим. Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.
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Один из обвиняемых в поджоге леса в Забайкалье подростков признал вину
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