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Все ресурсы "Почты России" работают штатно - РИА Новости, 29.07.2025
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17:50 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/pochta-2032189075.html
Все ресурсы "Почты России" работают штатно
Все ресурсы "Почты России" работают штатно - РИА Новости, 29.07.2025
Все ресурсы "Почты России" работают штатно
Все ресурсы "Почты России", в том числе сайт и мобильное приложение, функционируют штатно, сообщила компания в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T17:50:00+03:00
2025-07-29T17:50:00+03:00
технологии
почта россии
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Все ресурсы "Почты России", в том числе сайт и мобильное приложение, функционируют штатно, сообщила компания в своем Telegram-канале. "Все ресурсы "Почты" функционируют штатно! Сайт, мобильное приложение - все надежно, безопасно, под контролем", - говорится в сообщении. Во вторник днем россияне жаловались на работу сайта "Почты России" - страница не загружалась ни в мобильной, ни в десктопной версии. При попытке зайти на сайт страница долго грузилась, а затем появлялось сообщение об ошибке. На текущий момент все вновь работает, убедился корреспондент РИА Новости.
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технологии, почта россии, происшествия
Технологии, Почта России, Происшествия
Все ресурсы "Почты России" работают штатно

Сайт и приложение "Почты России" работают штатно

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудники отделения "Почты России"
Сотрудники отделения Почты России - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудники отделения "Почты России". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Все ресурсы "Почты России", в том числе сайт и мобильное приложение, функционируют штатно, сообщила компания в своем Telegram-канале.
"Все ресурсы "Почты" функционируют штатно! Сайт, мобильное приложение - все надежно, безопасно, под контролем", - говорится в сообщении.
Во вторник днем россияне жаловались на работу сайта "Почты России" - страница не загружалась ни в мобильной, ни в десктопной версии. При попытке зайти на сайт страница долго грузилась, а затем появлялось сообщение об ошибке.
На текущий момент все вновь работает, убедился корреспондент РИА Новости.
Вывеска аптеки Столички в Москве. 29 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Сеть аптек "Столички" приостановила работу ряда точек
Вчера, 13:40
 
ТехнологииПочта РоссииПроисшествия
 
 
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