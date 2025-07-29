https://ria.ru/20250729/pochta-2032189075.html

Все ресурсы "Почты России" работают штатно

Все ресурсы "Почты России" работают штатно - РИА Новости, 29.07.2025

Все ресурсы "Почты России" работают штатно

Все ресурсы "Почты России", в том числе сайт и мобильное приложение, функционируют штатно, сообщила компания в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T17:50:00+03:00

2025-07-29T17:50:00+03:00

2025-07-29T17:50:00+03:00

технологии

почта россии

происшествия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Все ресурсы "Почты России", в том числе сайт и мобильное приложение, функционируют штатно, сообщила компания в своем Telegram-канале. "Все ресурсы "Почты" функционируют штатно! Сайт, мобильное приложение - все надежно, безопасно, под контролем", - говорится в сообщении. Во вторник днем россияне жаловались на работу сайта "Почты России" - страница не загружалась ни в мобильной, ни в десктопной версии. При попытке зайти на сайт страница долго грузилась, а затем появлялось сообщение об ошибке. На текущий момент все вновь работает, убедился корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20250729/seti-2032117775.html

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, почта россии, происшествия