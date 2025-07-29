https://ria.ru/20250729/plany-2032108480.html

В Кремле прокомментировали планы оснащения ВМФ

В Кремле прокомментировали планы оснащения ВМФ - РИА Новости, 29.07.2025

В Кремле прокомментировали планы оснащения ВМФ

Заявления о планах оснащения ВМФ РФ лишний раз напоминают ФРГ о потенциале России по обеспечению своих интересов в столь важном регионе как Балтика, заявил... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:51:00+03:00

2025-07-29T12:51:00+03:00

2025-07-29T13:38:00+03:00

россия

германия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Заявления о планах оснащения ВМФ РФ лишний раз напоминают ФРГ о потенциале России по обеспечению своих интересов в столь важном регионе как Балтика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее представитель министерства обороны в немецком кабмине Кеннет Хармс заявил, что правительство Германии приняло к сведению слова президента РФ Владимира Путина о планах оснащать российский военно-морской флот самой современной техникой."По крайней мере, это лишний раз напоминает им о потенциале нашей страны по обеспечению нашей безопасности и интересов, тем более в столь важном для нас регионе, как Балтика", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250728/germaniya-2031997987.html

россия

германия

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2025

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россия, германия, дмитрий песков, владимир путин