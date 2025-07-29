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В Кремле прокомментировали планы оснащения ВМФ
В Кремле прокомментировали планы оснащения ВМФ - РИА Новости, 29.07.2025
В Кремле прокомментировали планы оснащения ВМФ
Заявления о планах оснащения ВМФ РФ лишний раз напоминают ФРГ о потенциале России по обеспечению своих интересов в столь важном регионе как Балтика, заявил... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:51:00+03:00
2025-07-29T12:51:00+03:00
2025-07-29T13:38:00+03:00
россия
германия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Заявления о планах оснащения ВМФ РФ лишний раз напоминают ФРГ о потенциале России по обеспечению своих интересов в столь важном регионе как Балтика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее представитель министерства обороны в немецком кабмине Кеннет Хармс заявил, что правительство Германии приняло к сведению слова президента РФ Владимира Путина о планах оснащать российский военно-морской флот самой современной техникой."По крайней мере, это лишний раз напоминает им о потенциале нашей страны по обеспечению нашей безопасности и интересов, тем более в столь важном для нас регионе, как Балтика", - сказал Песков журналистам.
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россия, германия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Германия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле прокомментировали планы оснащения ВМФ
Песков: планы оснащения ВМФ РФ напоминают ФРГ о потенциале России в Балтике