https://ria.ru/20250729/peskov-2032109153.html

Песков: Россия хочет видеть большую динамику в улучшении отношений с США

Песков: Россия хочет видеть большую динамику в улучшении отношений с США - РИА Новости, 29.07.2025

Песков: Россия хочет видеть большую динамику в улучшении отношений с США

Процесс нормализации отношений РФ и США идет "ни шатко ни валко", Москва хотела бы видеть большую динамику в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:53:00+03:00

2025-07-29T12:53:00+03:00

2025-07-29T12:53:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Процесс нормализации отношений РФ и США идет "ни шатко ни валко", Москва хотела бы видеть большую динамику в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть замедление действительно, и пока процесс нормализации, скажем так, идет ни шатко ни валко. Конечно, хотелось бы видеть большую динамику, мы в этом заинтересованы", - сказал Песков журналистам. Он подчеркнул, что "для того, чтобы продвигаться", нужны импульсы с двух сторон. "Поэтому мы продолжаем эту нашу заинтересованность и надеемся на то, что этот процесс все-таки приобретет большую динамику", - заключил Песков.

https://ria.ru/20250729/peskov-2032108144.html

https://ria.ru/20250729/tramp-2032067885.html

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россия, сша, москва, дмитрий песков, в мире