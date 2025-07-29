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Песков: Россия хочет видеть большую динамику в улучшении отношений с США
Песков: Россия хочет видеть большую динамику в улучшении отношений с США - РИА Новости, 29.07.2025
Песков: Россия хочет видеть большую динамику в улучшении отношений с США
Процесс нормализации отношений РФ и США идет "ни шатко ни валко", Москва хотела бы видеть большую динамику в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:53:00+03:00
2025-07-29T12:53:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Процесс нормализации отношений РФ и США идет "ни шатко ни валко", Москва хотела бы видеть большую динамику в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть замедление действительно, и пока процесс нормализации, скажем так, идет ни шатко ни валко. Конечно, хотелось бы видеть большую динамику, мы в этом заинтересованы", - сказал Песков журналистам. Он подчеркнул, что "для того, чтобы продвигаться", нужны импульсы с двух сторон. "Поэтому мы продолжаем эту нашу заинтересованность и надеемся на то, что этот процесс все-таки приобретет большую динамику", - заключил Песков.
https://ria.ru/20250729/peskov-2032108144.html
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Песков: Россия хочет видеть большую динамику в улучшении отношений с США
Дмитрий Песков: РФ хочет видеть большую динамику в улучшении отношений с США