https://ria.ru/20250729/peskov-2032108795.html

Песков рассказал об отношениях с КНДР, Китаем и Ираном

Песков рассказал об отношениях с КНДР, Китаем и Ираном - РИА Новости, 29.07.2025

Песков рассказал об отношениях с КНДР, Китаем и Ираном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях России с КНДР, Китаем, Ираном, заявил, что эти государства являются союзниками и партнерами... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:52:00+03:00

2025-07-29T12:52:00+03:00

2025-07-29T12:52:00+03:00

в мире

россия

кндр (северная корея)

курская область

дмитрий песков

сергей лавров

валерий герасимов

оон

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях России с КНДР, Китаем, Ираном, заявил, что эти государства являются союзниками и партнерами для страны, РФ во многом разделяет с ними видение основ мироустройства. "Это наши союзники. Это наши партнеры. Страны, с которыми мы во многом разделяем видение основ мирового устройства", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, какую роль в борьбе с Западом отводит Кремль партнерам России - КНДР, Ирану и Китаю. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высоко оценил вклад военных из КНДР в освобождение Курской области от украинских формирований. В июне прошлого года РФ и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, согласно которому стороны будут укреплять обмены и сотрудничество в разных областях, в том числе спорте, культуре и туризме. Статья 4 договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. В апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область.

https://ria.ru/20250712/kndr-2028715576.html

https://ria.ru/20250723/iran-2030915274.html

россия

кндр (северная корея)

курская область

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в мире, россия, кндр (северная корея), курская область, дмитрий песков, сергей лавров, валерий герасимов, оон, корейская народная армия