https://ria.ru/20250729/peskov-2032108622.html

Песков: контакты между Россией и США на тему продления ДСНВ не ведутся

Песков: контакты между Россией и США на тему продления ДСНВ не ведутся - РИА Новости, 29.07.2025

Песков: контакты между Россией и США на тему продления ДСНВ не ведутся

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты между РФ и США на тему продления договора по сокращению стратегических наступательных... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:51:00+03:00

2025-07-29T12:51:00+03:00

2025-07-29T12:51:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты между РФ и США на тему продления договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не ведутся, процессу мешает состояние двусторонних отношений после президентства Джо Байдена. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что считает скорое истечение договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) серьезной проблемой для всего мира. "Таких контактов (между РФ и США на тему продления ДСНВ - ред.) не ведется, это первое. А мешает им, собственно, состояние двусторонних отношений, в которые они пришли во время администрации президента Байдена", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в апреле 2025 года заявлял, что России не поступали от США предложения обсудить стратегические отношения в двустороннем формате, но если такие будут, то Москва объяснит, как видит равноправные разговоры и переговоры об обеспечении стратегической стабильности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 июля заявила, что оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается.

https://ria.ru/20250729/peskov-2032108144.html

https://ria.ru/20250729/tramp-2032067885.html

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россия, сша, франция, владимир путин, сергей лавров, мария захарова, нато, в мире