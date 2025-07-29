https://ria.ru/20250729/peskov-2032107569.html

Песков: в Европе продолжают формировать образ врага из России

Песков: в Европе продолжают формировать образ врага из России - РИА Новости, 29.07.2025

Песков: в Европе продолжают формировать образ врага из России

Работа по формированию образа врага из России в Европе продолжается, Москва сожалеет об этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:48:00+03:00

2025-07-29T12:48:00+03:00

2025-07-29T12:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

европа

москва

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Работа по формированию образа врага из России в Европе продолжается, Москва сожалеет об этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Поэтому делается все для того, чтобы формировать образ врага из нашей страны. На это задействованы большие ресурсы, и эта работа продолжается, к нашему большому сожалению. Это явно не в интересах народов европейских стран", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250728/ukraina-2031959170.html

россия

европа

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, москва, дмитрий песков, в мире