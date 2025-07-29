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Песков: в Европе продолжают формировать образ врага из России
Песков: в Европе продолжают формировать образ врага из России - РИА Новости, 29.07.2025
Песков: в Европе продолжают формировать образ врага из России
Работа по формированию образа врага из России в Европе продолжается, Москва сожалеет об этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:48:00+03:00
2025-07-29T12:48:00+03:00
2025-07-29T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Работа по формированию образа врага из России в Европе продолжается, Москва сожалеет об этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Поэтому делается все для того, чтобы формировать образ врага из нашей страны. На это задействованы большие ресурсы, и эта работа продолжается, к нашему большому сожалению. Это явно не в интересах народов европейских стран", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250728/ukraina-2031959170.html
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Песков: в Европе продолжают формировать образ врага из России
Песков: работа по формированию образа врага из РФ в Европе продолжается