https://ria.ru/20250729/peskov-2032107122.html

Путин примет Грефа с докладом во вторник

Путин примет Грефа с докладом во вторник - РИА Новости, 29.07.2025

Путин примет Грефа с докладом во вторник

Президент России Владимир Путин во вторник примет с докладом главу Сбербанка Германа Грефа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:46:00+03:00

2025-07-29T12:46:00+03:00

2025-07-29T12:56:00+03:00

сбербанк россии

герман греф

владимир путин

дмитрий песков

россия

экономика

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет с докладом главу Сбербанка Германа Грефа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня из открытых будет встреча президента с руководителем Сбербанка Германом Грефом. Они периодически встречаются, и Греф рассказывает о результатах работы за определенные периоды крупнейшего нашего системообразующего банка", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250702/gref-2026788174.html

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2025

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сбербанк россии, герман греф, владимир путин, дмитрий песков, россия, экономика