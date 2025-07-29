https://ria.ru/20250729/peskov-2032107122.html
Путин примет Грефа с докладом во вторник
Путин примет Грефа с докладом во вторник - РИА Новости, 29.07.2025
Путин примет Грефа с докладом во вторник
Президент России Владимир Путин во вторник примет с докладом главу Сбербанка Германа Грефа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:46:00+03:00
2025-07-29T12:46:00+03:00
2025-07-29T12:56:00+03:00
сбербанк россии
герман греф
владимир путин
дмитрий песков
россия
экономика
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет с докладом главу Сбербанка Германа Грефа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня из открытых будет встреча президента с руководителем Сбербанка Германом Грефом. Они периодически встречаются, и Греф рассказывает о результатах работы за определенные периоды крупнейшего нашего системообразующего банка", - сказал Песков журналистам.
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сбербанк россии, герман греф, владимир путин, дмитрий песков, россия, экономика
Сбербанк России, Герман Греф, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Экономика
Путин примет Грефа с докладом во вторник
Песков: Путин примет Грефа с докладом во вторник