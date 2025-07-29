https://ria.ru/20250729/perm-2032077834.html

В Перми осудили отчима мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру

В Перми осудили отчима мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру - РИА Новости, 29.07.2025

В Перми осудили отчима мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру

Отчиму мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру у подъезда дома в Перми, суд назначил пять лет колонии строгого режима в рамках дела об истязаниях... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T10:02:00+03:00

2025-07-29T10:02:00+03:00

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происшествия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 29 июл — РИА Новости. Отчиму мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру у подъезда дома в Перми, суд назначил пять лет колонии строгого режима в рамках дела об истязаниях несовершеннолетнего, сообщает краевая прокуратура. Свердловский районный суд рассмотрел дело отчима мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру домофона у подъезда в Перми в марте. Во время разбирательства было установлено, что с марта 2024 года по март 2025 года мужчина истязал 9-летнего сына своей сожительницы. Он систематически наносил ребенку побои. В один из дней, спасаясь от агрессии, мальчик был вынужден сбежать из квартиры в домашней одежде и искать помощи у прохожих. После этого СК возбудил дело об истязаниях несовершеннолетнего. Фигурант дела был арестован. "Виновному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении. Также суд удовлетворил иск прокурора на 300 тысяч рублей о выплате потерпевшему компенсации морального вреда. Приговор в силу не вступил.

https://ria.ru/20250722/kuzbass-2030544597.html

пермь

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Видео с ребенком, пострадавшим во время семейного конфликта в Перми Ребенок с кровью на лице, попавший на камеры у дома в Перми, во время семейного конфликта ударился о стену после того, как его толкнул отчим, следует из предварительных данных проверки полиции в регионе. 2025-07-29T10:02 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)