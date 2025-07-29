Рейтинг@Mail.ru
В Перми осудили отчима мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 29.07.2025 (обновлено: 11:13 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/perm-2032077834.html
В Перми осудили отчима мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру
В Перми осудили отчима мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру - РИА Новости, 29.07.2025
В Перми осудили отчима мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру
Отчиму мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру у подъезда дома в Перми, суд назначил пять лет колонии строгого режима в рамках дела об истязаниях... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T10:02:00+03:00
2025-07-29T11:13:00+03:00
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002605808_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3060ae2b695327158bc4b2096369a557.jpg
ПЕРМЬ, 29 июл — РИА Новости. Отчиму мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру у подъезда дома в Перми, суд назначил пять лет колонии строгого режима в рамках дела об истязаниях несовершеннолетнего, сообщает краевая прокуратура. Свердловский районный суд рассмотрел дело отчима мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру домофона у подъезда в Перми в марте. Во время разбирательства было установлено, что с марта 2024 года по март 2025 года мужчина истязал 9-летнего сына своей сожительницы. Он систематически наносил ребенку побои. В один из дней, спасаясь от агрессии, мальчик был вынужден сбежать из квартиры в домашней одежде и искать помощи у прохожих. После этого СК возбудил дело об истязаниях несовершеннолетнего. Фигурант дела был арестован. "Виновному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении. Также суд удовлетворил иск прокурора на 300 тысяч рублей о выплате потерпевшему компенсации морального вреда. Приговор в силу не вступил.
https://ria.ru/20250722/kuzbass-2030544597.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео с ребенком, пострадавшим во время семейного конфликта в Перми
Ребенок с кровью на лице, попавший на камеры у дома в Перми, во время семейного конфликта ударился о стену после того, как его толкнул отчим, следует из предварительных данных проверки полиции в регионе.
2025-07-29T10:02
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002605808_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_92a698bf8cf48ab9c3aae46921738670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми осудили отчима мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру

Отчиму мальчика, попавшего на камеру в окровавленном виде, дали пять лет колонии

Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 29 июл — РИА Новости. Отчиму мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру у подъезда дома в Перми, суд назначил пять лет колонии строгого режима в рамках дела об истязаниях несовершеннолетнего, сообщает краевая прокуратура.
Свердловский районный суд рассмотрел дело отчима мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру домофона у подъезда в Перми в марте. Во время разбирательства было установлено, что с марта 2024 года по март 2025 года мужчина истязал 9-летнего сына своей сожительницы. Он систематически наносил ребенку побои. В один из дней, спасаясь от агрессии, мальчик был вынужден сбежать из квартиры в домашней одежде и искать помощи у прохожих. После этого СК возбудил дело об истязаниях несовершеннолетнего. Фигурант дела был арестован.
"Виновному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
Также суд удовлетворил иск прокурора на 300 тысяч рублей о выплате потерпевшему компенсации морального вреда. Приговор в силу не вступил.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Жительницу Кузбасса будут судить за истязание опекаемого ребенка
22 июля, 09:26
 
ПроисшествияПермьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала