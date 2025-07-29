Рейтинг@Mail.ru
Немецкий политик считает, что поставка Patriot на Украину сделает ФРГ целью - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:32 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/patriot-2032063738.html
Немецкий политик считает, что поставка Patriot на Украину сделает ФРГ целью
Немецкий политик считает, что поставка Patriot на Украину сделает ФРГ целью - РИА Новости, 29.07.2025
Немецкий политик считает, что поставка Patriot на Украину сделает ФРГ целью
Поставка систем Patriot из Германии на Украину сделает ФРГ военной целью, а приобретение новых систем в США ударит по бюджету страны и благосостоянию граждан,... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T07:32:00+03:00
2025-07-29T07:32:00+03:00
в мире
украина
германия
дональд трамп
россия
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002988763_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_85a8d3afa42072aecad8830a3c52da3b.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Поставка систем Patriot из Германии на Украину сделает ФРГ военной целью, а приобретение новых систем в США ударит по бюджету страны и благосостоянию граждан, поделился мнением с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Германия уже передала Украине три системы ПВО Patriot и обговаривает с Вашингтоном дальнейшие поставки и восполнение своих арсеналов. "Это не только делает Германию, отправляющую системы на Украину, целью, но и бьет по немецкой экономике, гражданам, налогоплательщикам. Если средства пойдут на покупку новых систем, уже нельзя будет потратить их на здравоохранение и инфраструктуру", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что во вложениях нуждаются немецкие дороги и мосты, а также школы в стране. "Они все в плохом состоянии, но мы как нация еще обеднеем, если заплатим за вооружение", - добавил политик. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия Венгрия и другие государства отказались от участия в инициативе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250729/nato-2032062345.html
https://ria.ru/20250728/germanija-2032023196.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002988763_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_c60638089c8bc3d522314bfaae1a25ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, дональд трамп, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Германия, Дональд Трамп, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Немецкий политик считает, что поставка Patriot на Украину сделает ФРГ целью

Нимайер: поставка Patriot на Украину делает ФРГ целью, бьет по гражданам страны

© AP Photo / Evan VucciКомплекс Patriot
Комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Поставка систем Patriot из Германии на Украину сделает ФРГ военной целью, а приобретение новых систем в США ударит по бюджету страны и благосостоянию граждан, поделился мнением с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Германия уже передала Украине три системы ПВО Patriot и обговаривает с Вашингтоном дальнейшие поставки и восполнение своих арсеналов.
Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (BALTOPS) в Паланге, Литва - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
НАТО готовит провокацию против Калининградской области, считает политик
Вчера, 07:02
"Это не только делает Германию, отправляющую системы на Украину, целью, но и бьет по немецкой экономике, гражданам, налогоплательщикам. Если средства пойдут на покупку новых систем, уже нельзя будет потратить их на здравоохранение и инфраструктуру", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что во вложениях нуждаются немецкие дороги и мосты, а также школы в стране.
"Они все в плохом состоянии, но мы как нация еще обеднеем, если заплатим за вооружение", - добавил политик.
Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия Венгрия и другие государства отказались от участия в инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Немецкий политик прокомментировал решение Трампа по ультиматуму для России
28 июля, 20:11
 
В миреУкраинаГерманияДональд ТрампРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала