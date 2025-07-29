https://ria.ru/20250729/patriot-2032063738.html
Немецкий политик считает, что поставка Patriot на Украину сделает ФРГ целью
Немецкий политик считает, что поставка Patriot на Украину сделает ФРГ целью - РИА Новости, 29.07.2025
Немецкий политик считает, что поставка Patriot на Украину сделает ФРГ целью
Поставка систем Patriot из Германии на Украину сделает ФРГ военной целью, а приобретение новых систем в США ударит по бюджету страны и благосостоянию граждан,... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T07:32:00+03:00
2025-07-29T07:32:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Поставка систем Patriot из Германии на Украину сделает ФРГ военной целью, а приобретение новых систем в США ударит по бюджету страны и благосостоянию граждан, поделился мнением с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Германия уже передала Украине три системы ПВО Patriot и обговаривает с Вашингтоном дальнейшие поставки и восполнение своих арсеналов. "Это не только делает Германию, отправляющую системы на Украину, целью, но и бьет по немецкой экономике, гражданам, налогоплательщикам. Если средства пойдут на покупку новых систем, уже нельзя будет потратить их на здравоохранение и инфраструктуру", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что во вложениях нуждаются немецкие дороги и мосты, а также школы в стране. "Они все в плохом состоянии, но мы как нация еще обеднеем, если заплатим за вооружение", - добавил политик. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия Венгрия и другие государства отказались от участия в инициативе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250729/nato-2032062345.html
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В мире, Украина, Германия, Дональд Трамп, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Немецкий политик считает, что поставка Patriot на Украину сделает ФРГ целью
Нимайер: поставка Patriot на Украину делает ФРГ целью, бьет по гражданам страны