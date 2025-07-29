https://ria.ru/20250729/passazhiry-2032197078.html
Пассажиры рейса "Азимута" могут потребовать компенсации после ЧП в Анталье
Пассажиры рейса "Азимута" могут потребовать компенсации после ЧП в Анталье - РИА Новости, 29.07.2025
Пассажиры рейса "Азимута" могут потребовать компенсации после ЧП в Анталье
Пассажиры рейса "Азимута", после жесткой посадки которого в аэропорту Антальи в ноябре 2024 года возник пожар, могут направить в авиакомпанию претензии при... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T18:15:00+03:00
2025-07-29T18:15:00+03:00
2025-07-29T18:15:00+03:00
происшествия
сочи
анталья (провинция)
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Пассажиры рейса "Азимута", после жесткой посадки которого в аэропорту Антальи в ноябре 2024 года возник пожар, могут направить в авиакомпанию претензии при наличии дополнительных требований по выплатам, говорится в ответе "Азимута" на запрос РИА Новости. Ранее пассажир данного рейса Алина рассказала агентству, что до сих пор не может получить от компании компенсацию вынужденных расходов на медицинские услуги, трансфер и проживание. "В 23.19 24 ноября 2024 года мск пассажиром составлено заявление на розыск и доставку багажа. На следующий день, 25 ноября 2024 года, в 15.28 транспортной компанией два места багажа доставлены на адрес, указанный в ее заявлении", - сообщили в компании. На следующий день, по данным авиаперевозчика, на электронный адрес пассажира, указанный в ее бронированиях, было направлено письмо о выплате компенсации за причиненный вред, в том числе моральный, с просьбой предоставить необходимые документы. На данный момент документы от пассажира не поступили, сообщили в "Азимуте". Позже в авиакомпанию поступил ответ от пассажира о том, что ее не устраивает компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей на каждого пассажира, а также требование связаться в ней по телефону. "Двадцать седьмого ноября 2024 года пассажиру направлен ответ, что выплата в соответствии с договором страхования авиационных рисков является предварительной, и при наличии дополнительных требований необходимо направить претензию в авиакомпанию", - говорится в ответе за запрос агентства. На данный момент претензия в авиакомпанию от пассажира не поступала, уточнили в "Азимуте". По сообщению авиаперевозчика, в декабре 2024 года неоднократные звонки от его представителей на номер пассажира, указанный в бронировании, остались без ответа. "Дополнительные претензии и требования пассажир может направить в письменном виде в адрес авиакомпании", - отметили в "Азимуте". Вечером 24 ноября 2024 года после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК РФ РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее миллиона рублей, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250716/azimut-2029426623.html
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происшествия, сочи, анталья (провинция), россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Сочи, Анталья (провинция), Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Пассажиры рейса "Азимута", после жесткой посадки которого в аэропорту Антальи в ноябре 2024 года возник пожар, могут направить в авиакомпанию претензии при наличии дополнительных требований по выплатам, говорится в ответе "Азимута" на запрос РИА Новости.
Ранее пассажир данного рейса Алина рассказала агентству, что до сих пор не может получить от компании компенсацию вынужденных расходов на медицинские услуги, трансфер и проживание.
"В 23.19 24 ноября 2024 года мск пассажиром составлено заявление на розыск и доставку багажа. На следующий день, 25 ноября 2024 года, в 15.28 транспортной компанией два места багажа доставлены на адрес, указанный в ее заявлении", - сообщили в компании.
На следующий день, по данным авиаперевозчика, на электронный адрес пассажира, указанный в ее бронированиях, было направлено письмо о выплате компенсации за причиненный вред, в том числе моральный, с просьбой предоставить необходимые документы. На данный момент документы от пассажира не поступили, сообщили в "Азимуте".
Позже в авиакомпанию поступил ответ от пассажира о том, что ее не устраивает компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей на каждого пассажира, а также требование связаться в ней по телефону.
"Двадцать седьмого ноября 2024 года пассажиру направлен ответ, что выплата в соответствии с договором страхования авиационных рисков является предварительной, и при наличии дополнительных требований необходимо направить претензию в авиакомпанию", - говорится в ответе за запрос агентства.
На данный момент претензия в авиакомпанию от пассажира не поступала, уточнили в "Азимуте".
По сообщению авиаперевозчика, в декабре 2024 года неоднократные звонки от его представителей на номер пассажира, указанный в бронировании, остались без ответа.
"Дополнительные претензии и требования пассажир может направить в письменном виде в адрес авиакомпании", - отметили в "Азимуте".
Вечером 24 ноября 2024 года после посадки выполнявшего рейс Сочи
- Анталья
самолета Sukhoi
Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации
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РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции
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