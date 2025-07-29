https://ria.ru/20250729/passazhiry-2032197078.html

Пассажиры рейса "Азимута" могут потребовать компенсации после ЧП в Анталье

Пассажиры рейса "Азимута" могут потребовать компенсации после ЧП в Анталье - РИА Новости, 29.07.2025

Пассажиры рейса "Азимута" могут потребовать компенсации после ЧП в Анталье

Пассажиры рейса "Азимута", после жесткой посадки которого в аэропорту Антальи в ноябре 2024 года возник пожар, могут направить в авиакомпанию претензии при... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T18:15:00+03:00

2025-07-29T18:15:00+03:00

2025-07-29T18:15:00+03:00

происшествия

сочи

анталья (провинция)

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

следственный комитет россии (ск рф)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Пассажиры рейса "Азимута", после жесткой посадки которого в аэропорту Антальи в ноябре 2024 года возник пожар, могут направить в авиакомпанию претензии при наличии дополнительных требований по выплатам, говорится в ответе "Азимута" на запрос РИА Новости. Ранее пассажир данного рейса Алина рассказала агентству, что до сих пор не может получить от компании компенсацию вынужденных расходов на медицинские услуги, трансфер и проживание. "В 23.19 24 ноября 2024 года мск пассажиром составлено заявление на розыск и доставку багажа. На следующий день, 25 ноября 2024 года, в 15.28 транспортной компанией два места багажа доставлены на адрес, указанный в ее заявлении", - сообщили в компании. На следующий день, по данным авиаперевозчика, на электронный адрес пассажира, указанный в ее бронированиях, было направлено письмо о выплате компенсации за причиненный вред, в том числе моральный, с просьбой предоставить необходимые документы. На данный момент документы от пассажира не поступили, сообщили в "Азимуте". Позже в авиакомпанию поступил ответ от пассажира о том, что ее не устраивает компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей на каждого пассажира, а также требование связаться в ней по телефону. "Двадцать седьмого ноября 2024 года пассажиру направлен ответ, что выплата в соответствии с договором страхования авиационных рисков является предварительной, и при наличии дополнительных требований необходимо направить претензию в авиакомпанию", - говорится в ответе за запрос агентства. На данный момент претензия в авиакомпанию от пассажира не поступала, уточнили в "Азимуте". По сообщению авиаперевозчика, в декабре 2024 года неоднократные звонки от его представителей на номер пассажира, указанный в бронировании, остались без ответа. "Дополнительные претензии и требования пассажир может направить в письменном виде в адрес авиакомпании", - отметили в "Азимуте". Вечером 24 ноября 2024 года после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК РФ РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее миллиона рублей, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250716/azimut-2029426623.html

https://ria.ru/20250419/azimut-2012217971.html

https://ria.ru/20250419/sud-2012225698.html

сочи

анталья (провинция)

россия

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происшествия, сочи, анталья (провинция), россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100)