https://ria.ru/20250729/parom-2032159381.html
Запуск парома "Сочи — Трабзон" отложили из-за новых правил захода в порты
Запуск парома "Сочи — Трабзон" отложили из-за новых правил захода в порты - РИА Новости, 29.07.2025
Запуск парома "Сочи — Трабзон" отложили из-за новых правил захода в порты
Запуск парома "Сочи - Трабзон" отложен на неопределённый срок в связи с новыми правилами захода судов в морские российские порты, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:25:00+03:00
2025-07-29T16:25:00+03:00
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СОЧИ, 29 июл - РИА Новости. Запуск парома "Сочи - Трабзон" отложен на неопределённый срок в связи с новыми правилами захода судов в морские российские порты, рассказал РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергей Туркменян. "Потребуется время на изучение нового указа президента", - ответил Туркменян на вопрос РИА Новости о предполагаемой дате запуска парома. Президент России 21 июля подписал указ № 502 "Об особенностях захода судов в морские порты Российской Федерации". Согласно данному указу, суда, которые следуют из иностранных портов, перед тем, как зайти в морской порт РФ, должны получить разрешение капитана морского порта, согласованное с должностным лицом органа ФСБ. По данным ассоциации туроператоров России, открытие морского сообщения по направлению "Сочи - Трабзон" откладывается в четвертый раз в этом году. О запуске грузопассажирского парома между Сочи и Турцией говорилось еще в 2023 году, когда глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планах использовать для этой цели судно SEABRIDGE спустя девять лет перерыва, однако в итоге планы не осуществились. Судно SEABRIDGE (в переводе "Морской мост") было построено в Италии в 1991 году, оно рассчитано на 450 пассажиров, при этом 93 места - самолетные кресла в отдельном зале, остальные - в каютах со всеми удобствами. Паром предназначен для перевозки 221 легкового автомобиля. Длина морского транспортного средства – 126 метров, ширина – 18,5 метра.
https://ria.ru/20250729/plany-2032108480.html
https://ria.ru/20250727/vmf-2031726890.html
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россия, сочи, турция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, Сочи, Турция, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Запуск парома "Сочи — Трабзон" отложили из-за новых правил захода в порты
Запуск парома "Сочи — Трабзон" отложен из-за новых правил захода в порты России