Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке панде Жуи подарили модель солнечной системы - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
21:33 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/panda-2032235466.html
В Московском зоопарке панде Жуи подарили модель солнечной системы
В Московском зоопарке панде Жуи подарили модель солнечной системы - РИА Новости, 29.07.2025
В Московском зоопарке панде Жуи подарили модель солнечной системы
Модель солнечной системы и различные лакомства подарили панде Жуи из Московского зоопарка в честь дня рождения, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T21:33:00+03:00
2025-07-29T21:33:00+03:00
хорошие новости
общество
московский зоопарк
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032235318_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ff96daf190823e70ede51ff095df01f2.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Модель солнечной системы и различные лакомства подарили панде Жуи из Московского зоопарка в честь дня рождения, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. Ранее в зоопарке сообщали, что с 28 июля по 3 августа зоопарк празднует дни рождения любимых больших панд. Жуи, папе Катюши, исполнилось 9 лет, а маме Катюши, панде Диндин - 8 лет. "Конечно, наши сотрудники не оставили без сюрпризов и главных виновников торжества. Сегодняшний подарок киперы сделали для Жуи. Это была модель солнечной системы. На помосте сзади выложили угощения - ветки бамбука. А внизу, у основания солнечной системы, самца большой панды ждали сочные ростки бамбука и морковь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250727/festival-2031701037.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Панда Жуи с подарками
Панда Жуи с подарками
2025-07-29T21:33
true
PT0M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032235318_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_17d2f104730487b39bc77ec48d2fffe8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московский зоопарк, россия
Хорошие новости, Общество, Московский зоопарк, Россия
В Московском зоопарке панде Жуи подарили модель солнечной системы

Панде Жуи из Московского зоопарка подарили модель солнечной системы и лакомства

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Модель солнечной системы и различные лакомства подарили панде Жуи из Московского зоопарка в честь дня рождения, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
Ранее в зоопарке сообщали, что с 28 июля по 3 августа зоопарк празднует дни рождения любимых больших панд. Жуи, папе Катюши, исполнилось 9 лет, а маме Катюши, панде Диндин - 8 лет.
"Конечно, наши сотрудники не оставили без сюрпризов и главных виновников торжества. Сегодняшний подарок киперы сделали для Жуи. Это была модель солнечной системы. На помосте сзади выложили угощения - ветки бамбука. А внизу, у основания солнечной системы, самца большой панды ждали сочные ростки бамбука и морковь", - говорится в сообщении.
Большая панда в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В Московском зоопарке пройдет фестиваль "Неделя панд"
27 июля, 09:28
 
Хорошие новостиОбществоМосковский зоопаркРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала