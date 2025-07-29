https://ria.ru/20250729/panda-2032235466.html

В Московском зоопарке панде Жуи подарили модель солнечной системы

В Московском зоопарке панде Жуи подарили модель солнечной системы - РИА Новости, 29.07.2025

В Московском зоопарке панде Жуи подарили модель солнечной системы

Модель солнечной системы и различные лакомства подарили панде Жуи из Московского зоопарка в честь дня рождения, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T21:33:00+03:00

2025-07-29T21:33:00+03:00

2025-07-29T21:33:00+03:00

хорошие новости

общество

московский зоопарк

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032235318_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ff96daf190823e70ede51ff095df01f2.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Модель солнечной системы и различные лакомства подарили панде Жуи из Московского зоопарка в честь дня рождения, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. Ранее в зоопарке сообщали, что с 28 июля по 3 августа зоопарк празднует дни рождения любимых больших панд. Жуи, папе Катюши, исполнилось 9 лет, а маме Катюши, панде Диндин - 8 лет. "Конечно, наши сотрудники не оставили без сюрпризов и главных виновников торжества. Сегодняшний подарок киперы сделали для Жуи. Это была модель солнечной системы. На помосте сзади выложили угощения - ветки бамбука. А внизу, у основания солнечной системы, самца большой панды ждали сочные ростки бамбука и морковь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250727/festival-2031701037.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Панда Жуи с подарками Панда Жуи с подарками 2025-07-29T21:33 true PT0M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московский зоопарк, россия