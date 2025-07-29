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В Московском зоопарке панде Жуи подарили модель солнечной системы
В Московском зоопарке панде Жуи подарили модель солнечной системы - РИА Новости, 29.07.2025
В Московском зоопарке панде Жуи подарили модель солнечной системы
Модель солнечной системы и различные лакомства подарили панде Жуи из Московского зоопарка в честь дня рождения, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T21:33:00+03:00
2025-07-29T21:33:00+03:00
2025-07-29T21:33:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Модель солнечной системы и различные лакомства подарили панде Жуи из Московского зоопарка в честь дня рождения, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. Ранее в зоопарке сообщали, что с 28 июля по 3 августа зоопарк празднует дни рождения любимых больших панд. Жуи, папе Катюши, исполнилось 9 лет, а маме Катюши, панде Диндин - 8 лет. "Конечно, наши сотрудники не оставили без сюрпризов и главных виновников торжества. Сегодняшний подарок киперы сделали для Жуи. Это была модель солнечной системы. На помосте сзади выложили угощения - ветки бамбука. А внизу, у основания солнечной системы, самца большой панды ждали сочные ростки бамбука и морковь", - говорится в сообщении.
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Панда Жуи с подарками
Панда Жуи с подарками
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общество, московский зоопарк, россия
Хорошие новости, Общество, Московский зоопарк, Россия
В Московском зоопарке панде Жуи подарили модель солнечной системы
Панде Жуи из Московского зоопарка подарили модель солнечной системы и лакомства