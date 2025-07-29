https://ria.ru/20250729/palestina-2032232562.html

Планы Британии по признанию Палестины мешают достичь сделки по Газе

Планы Британии по признанию Палестины мешают достичь сделки по Газе - РИА Новости, 29.07.2025

Планы Британии по признанию Палестины мешают достичь сделки по Газе

Заявление правительства Великобритании о признании государственности Палестины, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа, подрывает усилия... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T21:06:00+03:00

2025-07-29T21:06:00+03:00

2025-07-29T21:06:00+03:00

в мире

израиль

палестина

великобритания

кир стармер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966857467_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ffbe27b6dff3c98b3dcb42b23b2f20d6.jpg

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Заявление правительства Великобритании о признании государственности Палестины, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа, подрывает усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа и освобождению заложников, сообщила во вторник пресс-служба израильского МИД. Ранее во вторник в канцелярии британского премьера Кира Стармера заявили о том, что Великобритания признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в секторе. "Израиль отвергает заявление премьер-министра Великобритании. Изменение позиции британского правительства в настоящее время, последовавшее за действиями Франции и внутренним политическим давлением, является вознаграждением для ХАМАС и подрывает усилия по достижению прекращения огня в Газе и созданию условий для освобождения заложников", - говорится в сообщении.Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Пресс-секретарь кабмина ФРГ Штефан Корнелиус 25 июля заявил, что правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признавать Палестину.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250729/konflikt-1915630213.html

израиль

палестина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, великобритания, кир стармер