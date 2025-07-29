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Счетная палата предложила исключить развитие туризма из ИПР десяти регионов - РИА Новости, 29.07.2025
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00:15 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/palata-2032046373.html
Счетная палата предложила исключить развитие туризма из ИПР десяти регионов
Счетная палата предложила исключить развитие туризма из ИПР десяти регионов - РИА Новости, 29.07.2025
Счетная палата предложила исключить развитие туризма из ИПР десяти регионов
Счетная палата России предлагает проработать вопрос об исключении мероприятий по развитию туризма из индивидуальных планов развития (ИПР) для десяти регионов с... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T00:15:00+03:00
2025-07-29T00:15:00+03:00
россия
алтайский край
республика калмыкия
дмитрий зайцев (генеральный директор ао "росипподромы")
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Счетная палата России предлагает проработать вопрос об исключении мероприятий по развитию туризма из индивидуальных планов развития (ИПР) для десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития, поскольку выявила, что по этому направлению без достижения результата потрачено около 50% выделенных средств, следует из материалов ведомства. Речь идет об Алтайском крае, Республике Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашия, а также Курганской и Псковской областях. ИПР реализовывались с 2020 года по 2024 год. Всего в рамках ИПР была предусмотрена реализация 120 мероприятий для развития промышленности, сельского хозяйства, туризма, модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и строительства социальных объектов, отмечается в материалах. "Проверка показала, что по состоянию на 1 мая 2025 года все 10 регионов, участвующих в реализации ИПР, достигли плановых значений 3 из 4 показателей социально-экономического развития: "уровень безработицы", "уровень бедности" и "темп роста среднедушевого дохода". Значения показателя "темп роста инвестиций в основной капитал" остались не достигнуты в 5 регионах (республики Калмыкия и Марий Эл, Чувашская Республика, Алтайский край и Курганская область)", - отмечается в материалах. Общие расходы за пять лет реализации ИПР составили 49,4 миллиарда рублей за счет средств федерального бюджета и 1,7 миллиарда рублей – за счет региональных бюджетов, отмечается в отчете. "По оценке Счетной палаты РФ 36,4% от всех кассовых расходов федерального бюджета не привели к достижению результатов по соответствующим мероприятиям ИПР (плановые показатели не достигнуты по 37 из 120 мероприятий). Низкие результаты отмечаются по мероприятиям, направленным на развитие туризма (порядка 50% выделенных средств федерального бюджета не привели к достижению плановых показателей по мероприятиям)", - говорится в отчете. "В отличие от профильной госпрограммы "Развитие туризма" в рамках ИПР регионы фактически не несут ответственности за увеличение туристического потока", - указывает аудитор Дмитрий Зайцев, его слова приводятся в материалах. Как отмечает Счетная палата, выявлены также многочисленные факты предоставления недостоверных данных о выполнении мероприятий ИПР и о достижении соответствующих результатов, в том числе в правительство РФ. "Кроме того, установлены случаи использования средств федерального бюджета не в соответствии с целями их предоставления, а также факты нарушения законодательства, требующие применения мер прокурорского реагирования", - указывает контрольное ведомство. Учитывая итоги проверки, в новых утвержденных индивидуальных программах развития для 10 регионов на 2025-2030 годы, Счетная палата предлагает правительству определить методику расчета показателей мероприятий по объему внебюджетных инвестиций и количеству созданных рабочих мест, требования к документам, подтверждающим их достижение, а также проработать вопрос об исключении мероприятий по развитию туризма из ИПР. "Генеральной прокуратуре Российской Федерации предлагается провести по выявленным Счетной палатой фактам нарушений законодательства Российской Федерации надзорные мероприятия, по результатам которых рассмотреть вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - также сказано в отчете. Минэкономразвития, в свою очередь, напротив отмечает, что плановые значения результативности мероприятий перевыполнены. "Привлечено 138,3 миллиарда рублей инвестиций (154% от плана) и создано 20,5 тысяч рабочих мест (124% от плана). Это не отмечено в отчете Счетной палаты", - указывает министерство, комментарий которого прилагается в материалах. Министерство также указало, что замечания Счетной палаты в отношении мероприятий по развитию туризма учтены в ИПР до 2030 года.
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россия, алтайский край, республика калмыкия, дмитрий зайцев (генеральный директор ао "росипподромы"), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Алтайский край, Республика Калмыкия, Дмитрий Зайцев (генеральный директор АО "Росипподромы"), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Счетная палата предложила исключить развитие туризма из ИПР десяти регионов

СП предложила исключить туризм из ИПР десяти регионов с низким уровнем развития

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Счетная палата России предлагает проработать вопрос об исключении мероприятий по развитию туризма из индивидуальных планов развития (ИПР) для десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития, поскольку выявила, что по этому направлению без достижения результата потрачено около 50% выделенных средств, следует из материалов ведомства.
Речь идет об Алтайском крае, Республике Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашия, а также Курганской и Псковской областях. ИПР реализовывались с 2020 года по 2024 год. Всего в рамках ИПР была предусмотрена реализация 120 мероприятий для развития промышленности, сельского хозяйства, туризма, модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и строительства социальных объектов, отмечается в материалах.
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"Проверка показала, что по состоянию на 1 мая 2025 года все 10 регионов, участвующих в реализации ИПР, достигли плановых значений 3 из 4 показателей социально-экономического развития: "уровень безработицы", "уровень бедности" и "темп роста среднедушевого дохода". Значения показателя "темп роста инвестиций в основной капитал" остались не достигнуты в 5 регионах (республики Калмыкия и Марий Эл, Чувашская Республика, Алтайский край и Курганская область)", - отмечается в материалах.
Общие расходы за пять лет реализации ИПР составили 49,4 миллиарда рублей за счет средств федерального бюджета и 1,7 миллиарда рублей – за счет региональных бюджетов, отмечается в отчете.
"По оценке Счетной палаты РФ 36,4% от всех кассовых расходов федерального бюджета не привели к достижению результатов по соответствующим мероприятиям ИПР (плановые показатели не достигнуты по 37 из 120 мероприятий). Низкие результаты отмечаются по мероприятиям, направленным на развитие туризма (порядка 50% выделенных средств федерального бюджета не привели к достижению плановых показателей по мероприятиям)", - говорится в отчете.
"В отличие от профильной госпрограммы "Развитие туризма" в рамках ИПР регионы фактически не несут ответственности за увеличение туристического потока", - указывает аудитор Дмитрий Зайцев, его слова приводятся в материалах.
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Как отмечает Счетная палата, выявлены также многочисленные факты предоставления недостоверных данных о выполнении мероприятий ИПР и о достижении соответствующих результатов, в том числе в правительство РФ. "Кроме того, установлены случаи использования средств федерального бюджета не в соответствии с целями их предоставления, а также факты нарушения законодательства, требующие применения мер прокурорского реагирования", - указывает контрольное ведомство.
Учитывая итоги проверки, в новых утвержденных индивидуальных программах развития для 10 регионов на 2025-2030 годы, Счетная палата предлагает правительству определить методику расчета показателей мероприятий по объему внебюджетных инвестиций и количеству созданных рабочих мест, требования к документам, подтверждающим их достижение, а также проработать вопрос об исключении мероприятий по развитию туризма из ИПР.
"Генеральной прокуратуре Российской Федерации предлагается провести по выявленным Счетной палатой фактам нарушений законодательства Российской Федерации надзорные мероприятия, по результатам которых рассмотреть вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - также сказано в отчете.
Минэкономразвития, в свою очередь, напротив отмечает, что плановые значения результативности мероприятий перевыполнены. "Привлечено 138,3 миллиарда рублей инвестиций (154% от плана) и создано 20,5 тысяч рабочих мест (124% от плана). Это не отмечено в отчете Счетной палаты", - указывает министерство, комментарий которого прилагается в материалах. Министерство также указало, что замечания Счетной палаты в отношении мероприятий по развитию туризма учтены в ИПР до 2030 года.
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