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В ГД прокомментировали идею о покупке США российских Командорских островов
В ГД прокомментировали идею о покупке США российских Командорских островов - РИА Новости, 29.07.2025
В ГД прокомментировали идею о покупке США российских Командорских островов
Идея покупки США российских Командорских островов является абсурдной, РФ своими землями не торгует, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:27:00+03:00
2025-07-29T14:27:00+03:00
2025-07-29T14:27:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Идея покупки США российских Командорских островов является абсурдной, РФ своими землями не торгует, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Ранее подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил задуматься о покупке у России Командорских островов. В статье для Breaking Defense Фриц написал, что США могли бы использовать Командорские острова для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок на пути в Арктику. "Ну, это полный абсурд. Первое – Россия своими землями не торгует. Тем более это категорически запрещено нашей конституцией. Тем более тот предлог для того, чтобы следить за китайцами в Арктике, куда мы их приглашаем в Северный морской путь, звучит просто абсурдно", - сказал собеседник агентства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя для РИА Новости эту идею, заявила во вторник, что продажа Родины в России считается одним из самых страшных преступлений.
https://ria.ru/20250504/tramp-2014926462.html
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алексей чепа, мария захарова, командорские острова, сша, россия, госдума рф, в мире
Алексей Чепа, Мария Захарова, Командорские острова, США, Россия, Госдума РФ, В мире
В ГД прокомментировали идею о покупке США российских Командорских островов
Депутат Чепа назвал идею о покупке США у РФ Командорских островов абсурдной