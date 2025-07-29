Рейтинг@Mail.ru
В ГД прокомментировали идею о покупке США российских Командорских островов - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/ostrova-2032131305.html
В ГД прокомментировали идею о покупке США российских Командорских островов
В ГД прокомментировали идею о покупке США российских Командорских островов - РИА Новости, 29.07.2025
В ГД прокомментировали идею о покупке США российских Командорских островов
Идея покупки США российских Командорских островов является абсурдной, РФ своими землями не торгует, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:27:00+03:00
2025-07-29T14:27:00+03:00
алексей чепа
мария захарова
командорские острова
сша
россия
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Идея покупки США российских Командорских островов является абсурдной, РФ своими землями не торгует, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Ранее подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил задуматься о покупке у России Командорских островов. В статье для Breaking Defense Фриц написал, что США могли бы использовать Командорские острова для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок на пути в Арктику. "Ну, это полный абсурд. Первое – Россия своими землями не торгует. Тем более это категорически запрещено нашей конституцией. Тем более тот предлог для того, чтобы следить за китайцами в Арктике, куда мы их приглашаем в Северный морской путь, звучит просто абсурдно", - сказал собеседник агентства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя для РИА Новости эту идею, заявила во вторник, что продажа Родины в России считается одним из самых страшных преступлений.
https://ria.ru/20250504/tramp-2014926462.html
https://ria.ru/20250425/tramp-2013398033.html
командорские острова
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей чепа, мария захарова, командорские острова, сша, россия, госдума рф, в мире
Алексей Чепа, Мария Захарова, Командорские острова, США, Россия, Госдума РФ, В мире
В ГД прокомментировали идею о покупке США российских Командорских островов

Депутат Чепа назвал идею о покупке США у РФ Командорских островов абсурдной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Идея покупки США российских Командорских островов является абсурдной, РФ своими землями не торгует, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил задуматься о покупке у России Командорских островов. В статье для Breaking Defense Фриц написал, что США могли бы использовать Командорские острова для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок на пути в Арктику.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Трамп допустил отправку войск в Гренландию
4 мая, 21:10
"Ну, это полный абсурд. Первое – Россия своими землями не торгует. Тем более это категорически запрещено нашей конституцией. Тем более тот предлог для того, чтобы следить за китайцами в Арктике, куда мы их приглашаем в Северный морской путь, звучит просто абсурдно", - сказал собеседник агентства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя для РИА Новости эту идею, заявила во вторник, что продажа Родины в России считается одним из самых страшных преступлений.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
"Не шучу". Трамп подтвердил желание присоединить Гренландию и Канаду
25 апреля, 13:45
 
Алексей ЧепаМария ЗахароваКомандорские островаСШАРоссияГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала