Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы с самыми дешевыми полисами ОСАГО - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:33 29.07.2025 (обновлено: 13:33 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/osago-2032056007.html
Названы регионы с самыми дешевыми полисами ОСАГО
Названы регионы с самыми дешевыми полисами ОСАГО - РИА Новости, 29.07.2025
Названы регионы с самыми дешевыми полисами ОСАГО
Самые дешевые полисы ОСАГО в январе-июне 2025 года были в Калининградской, Тамбовской и Брянской областях, а в Новосибирской области автогражданка была самой... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T04:33:00+03:00
2025-07-29T13:33:00+03:00
экономика
россия
брянская область
белгородская область
осаго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991179669_0:0:2958:1663_1920x0_80_0_0_6d63c5f6139238cbb4d28c9fe723f6cf.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Самые дешевые полисы ОСАГО в январе-июне 2025 года были в Калининградской, Тамбовской и Брянской областях, а в Новосибирской области автогражданка была самой дорогой, свидетельствуют данные маркетплейса "Финуслуги", с которыми ознакомилось РИА Новости. &quot;В топ-3 субъекта России с самой низкой стоимостью ОСАГО вошли Калининградская, Тамбовская и Брянская области, где средняя цена за полис составила 4 186 рублей, 4 645 рублей, 4 705 рублей соответственно&quot;, — говорится в сообщении.Данные о среднем размере полиса были рассчитаны на основе покупок на маркетплейсе. Согласно исследованию "Финуслуг", еще в ряде областей цена не превысила 5 тысяч рублей: это Тульская (4 786 рублей), Рязанская (4 985 рублей) и Белгородская области (4 989 рублей). Среди топ-10 регионов с самой дешевой средней стоимостью полиса также вошли Свердловская область (5 165 рублей), Пермский край (5 272 рублей), Пензенская область (5 296 рублей), а также Саратовская область (5 307 рублей). "Самая высокая средняя стоимость полиса ОСАГО в Новосибирской области (7 757 рублей)", — говорится в сообщении. Также в топ-10 регионов с самым высоким средним показателем вошли: Челябинская область (7 370 рублей), Алтайский край (7 254 рубля), Иркутская область (7 247 рублей), Приморский край (7 088 рублей), Кемеровская область (6 944 рублей), Хабаровский край (6 907 рублей), Томская область (6 821 рубль), Омская область (6 719 рублей), а также Липецкая область (6 695 рублей). Средняя цена полиса ОСАГО в целом по России в первом полугодии 2025 года, по данным маркетплейса, составила 6 077 рублей, что на 2,8% выше среднего показателя за аналогичный период прошлого года. По итогам второго квартала 2025 года средняя стоимость полиса ОСАГО в России увеличилась на 1,1% до 5 967 рублей. При этом, сами страховщики ранее сообщили о снижении средней стоимости ОСАГО в России. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя стоимость полиса автогражданки за первое полугодие снизилась на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 7 278 рублей.
https://ria.ru/20250728/rossiya-2031933584.html
https://ria.ru/20250521/komitet-2018216267.html
россия
брянская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991179669_0:0:2626:1969_1920x0_80_0_0_f0ee8a0f7391c85cbacf70863353b4b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, брянская область, белгородская область, осаго
Экономика, Россия, Брянская область, Белгородская область, ОСАГО
Названы регионы с самыми дешевыми полисами ОСАГО

Самые дешевые полиса ОСАГО были в Тамбовской и Брянской областях

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкОформление ОСАГО
Оформление ОСАГО - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Оформление ОСАГО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Самые дешевые полисы ОСАГО в январе-июне 2025 года были в Калининградской, Тамбовской и Брянской областях, а в Новосибирской области автогражданка была самой дорогой, свидетельствуют данные маркетплейса "Финуслуги", с которыми ознакомилось РИА Новости.
«

"В топ-3 субъекта России с самой низкой стоимостью ОСАГО вошли Калининградская, Тамбовская и Брянская области, где средняя цена за полис составила 4 186 рублей, 4 645 рублей, 4 705 рублей соответственно", — говорится в сообщении.

Данные о среднем размере полиса были рассчитаны на основе покупок на маркетплейсе.
Регистрация полиса ОСАГО онлайн - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Средняя стоимость ОСАГО в России снизилась на пять процентов
28 июля, 14:08
Согласно исследованию "Финуслуг", еще в ряде областей цена не превысила 5 тысяч рублей: это Тульская (4 786 рублей), Рязанская (4 985 рублей) и Белгородская области (4 989 рублей). Среди топ-10 регионов с самой дешевой средней стоимостью полиса также вошли Свердловская область (5 165 рублей), Пермский край (5 272 рублей), Пензенская область (5 296 рублей), а также Саратовская область (5 307 рублей).
"Самая высокая средняя стоимость полиса ОСАГО в Новосибирской области (7 757 рублей)", — говорится в сообщении.
Также в топ-10 регионов с самым высоким средним показателем вошли: Челябинская область (7 370 рублей), Алтайский край (7 254 рубля), Иркутская область (7 247 рублей), Приморский край (7 088 рублей), Кемеровская область (6 944 рублей), Хабаровский край (6 907 рублей), Томская область (6 821 рубль), Омская область (6 719 рублей), а также Липецкая область (6 695 рублей).
Средняя цена полиса ОСАГО в целом по России в первом полугодии 2025 года, по данным маркетплейса, составила 6 077 рублей, что на 2,8% выше среднего показателя за аналогичный период прошлого года. По итогам второго квартала 2025 года средняя стоимость полиса ОСАГО в России увеличилась на 1,1% до 5 967 рублей.
При этом, сами страховщики ранее сообщили о снижении средней стоимости ОСАГО в России. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя стоимость полиса автогражданки за первое полугодие снизилась на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 7 278 рублей.
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Комитет Госдумы не поддержал проект об увеличении лимита выплат по ОСАГО
21 мая, 11:40
 
ЭкономикаРоссияБрянская областьБелгородская областьОСАГО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала