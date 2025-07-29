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Оппозиция в Молдавии может потеснить правящую партию, считает эксперт - РИА Новости, 29.07.2025
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19:45 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/oppozitsiya-2032221768.html
Оппозиция в Молдавии может потеснить правящую партию, считает эксперт
Оппозиция в Молдавии может потеснить правящую партию, считает эксперт - РИА Новости, 29.07.2025
Оппозиция в Молдавии может потеснить правящую партию, считает эксперт
Новый оппозиционный блок в Молдавии имеет шансы потеснить правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в парламенте на предстоящих выборах, заявил РИА... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T19:45:00+03:00
2025-07-29T19:45:00+03:00
в мире
молдавия
россия
гагаузия
алексей мартынов (политолог)
василий тарлев
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Новый оппозиционный блок в Молдавии имеет шансы потеснить правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в парламенте на предстоящих выборах, заявил РИА Новости политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов. Блок из трех оппозиционных партий - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Молдавии экс-президента Игоря Додона и "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах - зарегистрирован во вторник в республике для участия в парламентских выборах 28 сентября, в тот же день к нему присоединилась Партия коммунистов Молдавии во главе с экс-лидером республики Владимиром Ворониным. "Если ее зарегистрируют как положено и не будут чинить препятствия, то вот эта собранная коалиция имеет серьезные шансы потеснить ПДС в парламенте", - полагает собеседник агентства. Как отметил эксперт, пока нельзя предсказать, получит ли оппозиционная коалиция парламентское большинство, однако лидеры сформировавших ее партий обладают политическим опытом и в разное время были у власти в Молдавии. В то же время Мартынов обратил внимание, что режиму молдавского президента Майи Санду помогают европейские политтехнологи, работающие в стране не первый год. Кроме того, важное влияние на исход предстоящих парламентских выборов окажет голосование диаспор, для которых в Москве откроют всего два участка. "Эта кампания с выборами 28 сентября будет самой грязной в истории молдавских выборов", - резюмирует он. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250727/moldavija-2031800628.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, алексей мартынов (политолог), василий тарлев, игорь додон, sputnik молдова, московский комсомолец, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Алексей Мартынов (политолог), Василий Тарлев, Игорь Додон, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Парламентские выборы в Молдавии
Оппозиция в Молдавии может потеснить правящую партию, считает эксперт

Мартынов: новый оппозиционный блок в Молдавии может потеснить правящую партию

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Новый оппозиционный блок в Молдавии имеет шансы потеснить правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в парламенте на предстоящих выборах, заявил РИА Новости политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов.
Блок из трех оппозиционных партий - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Молдавии экс-президента Игоря Додона и "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах - зарегистрирован во вторник в республике для участия в парламентских выборах 28 сентября, в тот же день к нему присоединилась Партия коммунистов Молдавии во главе с экс-лидером республики Владимиром Ворониным.
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"Если ее зарегистрируют как положено и не будут чинить препятствия, то вот эта собранная коалиция имеет серьезные шансы потеснить ПДС в парламенте", - полагает собеседник агентства.
Как отметил эксперт, пока нельзя предсказать, получит ли оппозиционная коалиция парламентское большинство, однако лидеры сформировавших ее партий обладают политическим опытом и в разное время были у власти в Молдавии.
В то же время Мартынов обратил внимание, что режиму молдавского президента Майи Санду помогают европейские политтехнологи, работающие в стране не первый год. Кроме того, важное влияние на исход предстоящих парламентских выборов окажет голосование диаспор, для которых в Москве откроют всего два участка.
"Эта кампания с выборами 28 сентября будет самой грязной в истории молдавских выборов", - резюмирует он.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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В миреМолдавияРоссияГагаузияАлексей Мартынов (политолог)Василий ТарлевИгорь ДодонSputnik МолдоваМосковский комсомолецПарламентские выборы в Молдавии
 
 
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