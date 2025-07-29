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В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 29.07.2025
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T06:19:00+03:00
2025-07-29T06:19:00+03:00
2025-07-29T06:19:00+03:00
калуга
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031972643.html
калуга
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калуга, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Калуга, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты