https://ria.ru/20250729/ogranichenie-2032080975.html

В Свердловской области временно ограничили мобильный интернет

В Свердловской области временно ограничили мобильный интернет - РИА Новости, 29.07.2025

В Свердловской области временно ограничили мобильный интернет

Временное ограничение и замедление мобильного интернета вводят в Свердловской области для усиления безопасности, сообщила антитеррористическая комиссия региона. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T10:16:00+03:00

2025-07-29T10:16:00+03:00

2025-07-29T10:16:00+03:00

свердловская область

тюменская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Временное ограничение и замедление мобильного интернета вводят в Свердловской области для усиления безопасности, сообщила антитеррористическая комиссия региона. "Временное ограничение и замедление мобильного интернета вводят в Свердловской области для усиления безопасности", – говорится в Telegram-канале ведомства. "В условиях, когда услуги мобильной связи работают нестабильно, рекомендуем пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi, заранее продумывать маршруты движения с помощью офлайн-карт, а также рассмотреть возможность альтернативных способов оплаты, не зависящих от интернета", – добавили в антитеррористической комиссии. Ограничения в работе мобильного интернета введены также в Тюменской области в целях безопасности людей, они будут сняты, как только позволит ситуация, ранее уточняли РИА Новости в информационном центре правительства региона.

https://ria.ru/20250729/krasnoyarsk-2032062756.html

свердловская область

тюменская область

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свердловская область, тюменская область