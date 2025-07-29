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В Свердловской области временно ограничили мобильный интернет - РИА Новости, 29.07.2025
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10:16 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/ogranichenie-2032080975.html
В Свердловской области временно ограничили мобильный интернет
В Свердловской области временно ограничили мобильный интернет - РИА Новости, 29.07.2025
В Свердловской области временно ограничили мобильный интернет
Временное ограничение и замедление мобильного интернета вводят в Свердловской области для усиления безопасности, сообщила антитеррористическая комиссия региона. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T10:16:00+03:00
2025-07-29T10:16:00+03:00
свердловская область
тюменская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Временное ограничение и замедление мобильного интернета вводят в Свердловской области для усиления безопасности, сообщила антитеррористическая комиссия региона. "Временное ограничение и замедление мобильного интернета вводят в Свердловской области для усиления безопасности", – говорится в Telegram-канале ведомства. "В условиях, когда услуги мобильной связи работают нестабильно, рекомендуем пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi, заранее продумывать маршруты движения с помощью офлайн-карт, а также рассмотреть возможность альтернативных способов оплаты, не зависящих от интернета", – добавили в антитеррористической комиссии. Ограничения в работе мобильного интернета введены также в Тюменской области в целях безопасности людей, они будут сняты, как только позволит ситуация, ранее уточняли РИА Новости в информационном центре правительства региона.
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свердловская область
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свердловская область, тюменская область
Свердловская область, Тюменская область
В Свердловской области временно ограничили мобильный интернет

На Урале временно ограничили мобильный интернет для усиления безопасности

© РИА Новости / Владимир Песня Молодой человек с телефоном в руках
Молодой человек с телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Временное ограничение и замедление мобильного интернета вводят в Свердловской области для усиления безопасности, сообщила антитеррористическая комиссия региона.
"Временное ограничение и замедление мобильного интернета вводят в Свердловской области для усиления безопасности", – говорится в Telegram-канале ведомства.
"В условиях, когда услуги мобильной связи работают нестабильно, рекомендуем пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi, заранее продумывать маршруты движения с помощью офлайн-карт, а также рассмотреть возможность альтернативных способов оплаты, не зависящих от интернета", – добавили в антитеррористической комиссии.
Ограничения в работе мобильного интернета введены также в Тюменской области в целях безопасности людей, они будут сняты, как только позволит ситуация, ранее уточняли РИА Новости в информационном центре правительства региона.
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