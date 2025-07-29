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СМИ: неизвестные в масках застрелили двух человек в Нью-Йорке - РИА Новости, 29.07.2025
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03:41 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/nyu-york-2032053489.html
СМИ: неизвестные в масках застрелили двух человек в Нью-Йорке
СМИ: неизвестные в масках застрелили двух человек в Нью-Йорке - РИА Новости, 29.07.2025
СМИ: неизвестные в масках застрелили двух человек в Нью-Йорке
Двое злоумышленников в лыжных масках застрелили двоих молодых людей в Нью-Йорке, после чего скрылись с места ЧП на мопеде, пишет New York Post со ссылкой на... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T03:41:00+03:00
2025-07-29T03:41:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 29 июл - РИА Новости. Двое злоумышленников в лыжных масках застрелили двоих молодых людей в Нью-Йорке, после чего скрылись с места ЧП на мопеде, пишет New York Post со ссылкой на полицию и источники. "По словам источников в правоохранительных органах, стрелявшие, которых в последний раз видели в лыжных масках, уехали на мопеде", - утверждает издание. Жертвами стрельбы стали двое мужчин 21 и 22 лет. Оба скончались в больнице. Силовики, отмечает издание, нашли на месте происшествия 13 гильз. Инцидент произошел в Бронксе рядом с одним из парков. Ранее сообщалось о стрельбе в одном из небоскребов в деловом районе города Нью-Йорка. По данным издания New York Post, "обезумевший мужчина в бронежилете" открыл огонь внутри небоскреба. Пострадали три человека, в том числе один полицейский. Полиция города сообщила о "нейтрализации" злоумышленника.
https://ria.ru/20250729/nju-jork-2032051668.html
https://ria.ru/20250729/strelba-2032052755.html
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в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
СМИ: неизвестные в масках застрелили двух человек в Нью-Йорке

NYP: неизвестные в масках застрелили двух человек в Нью-Йорке

© AP Photo / Seth WenigСотрудники полиции в Нью-Йорке, США
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 29 июл - РИА Новости. Двое злоумышленников в лыжных масках застрелили двоих молодых людей в Нью-Йорке, после чего скрылись с места ЧП на мопеде, пишет New York Post со ссылкой на полицию и источники.
"По словам источников в правоохранительных органах, стрелявшие, которых в последний раз видели в лыжных масках, уехали на мопеде", - утверждает издание.
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
СМИ: в Нью-Йорке при стрельбе в небоскребе пострадали три человека
Вчера, 02:48
Жертвами стрельбы стали двое мужчин 21 и 22 лет. Оба скончались в больнице. Силовики, отмечает издание, нашли на месте происшествия 13 гильз.
Инцидент произошел в Бронксе рядом с одним из парков.
Ранее сообщалось о стрельбе в одном из небоскребов в деловом районе города Нью-Йорка. По данным издания New York Post, "обезумевший мужчина в бронежилете" открыл огонь внутри небоскреба. Пострадали три человека, в том числе один полицейский. Полиция города сообщила о "нейтрализации" злоумышленника.
Офицер полиции США - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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