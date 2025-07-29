https://ria.ru/20250729/nju-jork-2032051668.html

СМИ: в Нью-Йорке при стрельбе в небоскребе пострадали три человека

СМИ: в Нью-Йорке при стрельбе в небоскребе пострадали три человека - РИА Новости, 29.07.2025

СМИ: в Нью-Йорке при стрельбе в небоскребе пострадали три человека

Три человека, включая одного полицейского, пострадали в результате стрельбы в одном из небоскребов в деловом районе города Нью-Йорка, где располагается в том... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T02:48:00+03:00

2025-07-29T02:48:00+03:00

2025-07-29T02:48:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Три человека, включая одного полицейского, пострадали в результате стрельбы в одном из небоскребов в деловом районе города Нью-Йорка, где располагается в том числе штаб-квартира Национальной футбольной лиги (NFL) США, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники. "Обезумевший мужчина в бронежилете открыл огонь внутри роскошного небоскреба, в котором располагаются штаб-квартиры компании Blackstone и NFL, в результате чего пострадали три человека, в том числе один полицейский", - сообщает издание. По данным источников издания, мужчина зашел в здание, вооруженный винтовкой. Собеседники газеты сообщили, что подозреваемый забаррикадировался, а затем был обнаружен мертвым от огнестрельного ранения на 33 этаже здания. Двое пострадавших, в том числе полицейский, находятся в критическом состоянии, добавляет газета.

https://ria.ru/20250727/michigan-2031681225.html

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