Нидерланды объявили персонами нон грата двух израильских министров
Нидерланды объявили персонами нон грата министров Израиля Бен-Гвира и Смотрича
Флаг Нидерландов. Архивное фото
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ГААГА, 29 июл - РИА Новости. Кабмин Нидерландов объявил персонами нон грата министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов страны Бецалеля Смотрича, им будет запрещен въезд в Нидерланды, сообщил глава МИД королевства Каспар Велдкамп.
"Кабинет министров (Нидерландов) принял решение объявить израильских министров Смотрича и Бен-Гвира персонами нон грата и обязался внести их в список нежелательных иностранцев в Шенгенской информационной системе", - говорится в письме Велдкампа нидерландскому парламенту, опубликованном в понедельник.
По словам министра, такое решение принято в связи с тем, что Смотрич и Бен-Гвир "неоднократно подстрекали поселенцев к насилию в отношении палестинцев, выступали за расширение незаконных поселений и призывали к этническим чисткам в секторе Газа".
Велдкамп также сообщил, что посол Израиля будет вызван в МИД Нидерландов, чтобы призвать власти страны изменить курс в отношении сектора Газа, ситуация в котором "невыносима и неоправданна".
"Вызов посла также будет использован для того, чтобы напомнить Израилю о необходимости соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву", - отметил министр.
Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сообщил, что страна поддержит идею приостановки участия Израиля в исследовательской программе Евросоюза Horizon, если ЕС примет такое решение.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.