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Цена нефти марки Brent превысила 73 доллара впервые с 23 июня
Цена нефти марки Brent превысила 73 доллара впервые с 23 июня - РИА Новости, 29.07.2025
Цена нефти марки Brent превысила 73 доллара впервые с 23 июня
Cтоимость одного барреля нефти марки Brent с поставкой в сентябре впервые с конца июня поднялась выше 73 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T22:16:00+03:00
2025-07-29T22:16:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Cтоимость одного барреля нефти марки Brent с поставкой в сентябре впервые с конца июня поднялась выше 73 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 22:06 мск цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent росла на 4,11 процента — до 72,92 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 23 июня поднимался выше 73 долларов. При этом мировые цены на нефть растут на четыре процента.Цена октябрьского фьючерса на Brent на 22:06 мск поднималась на 3,71 процента — до 71,89 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI — на 4,03 процента, до 69,4 доллара.Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что отсчет десятидневного срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня". При этом он добавил, что его "не волнует" реакция сырьевых рынков на возможное введение санкций против России.
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brent, wti (нефть), экономика, дональд трамп, сша, украина, россия
Brent, WTI (нефть), Экономика, Дональд Трамп, США, Украина, Россия
Цена нефти марки Brent превысила 73 доллара впервые с 23 июня
Цена сентябрьского фьючерса нефти Brent поднялась выше 73 долларов
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Cтоимость одного барреля нефти марки Brent с поставкой в сентябре впервые с конца июня поднялась выше 73 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 22:06 мск цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent росла на 4,11 процента — до 72,92 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 23 июня поднимался выше 73 долларов.
При этом мировые цены на нефть растут на четыре процента.
Цена октябрьского фьючерса на Brent на 22:06 мск поднималась на 3,71 процента — до 71,89 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI — на 4,03 процента, до 69,4 доллара.
Сегодня президент США Дональд Трамп
заявил, что отсчет десятидневного срока для достижения прекращения огня на Украине
"начинается сегодня". При этом он добавил, что его "не волнует" реакция сырьевых рынков на возможное введение санкций против России
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