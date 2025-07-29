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Цена нефти Brent поднялась выше 72 долларов впервые с 23 июня
Цена нефти Brent поднялась выше 72 долларов впервые с 23 июня - РИА Новости, 29.07.2025
Цена нефти Brent поднялась выше 72 долларов впервые с 23 июня
Стоимость барреля нефти Brent с поставкой в сентябре впервые с конца июня поднялась выше 72 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T21:14:00+03:00
2025-07-29T21:14:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Стоимость барреля нефти Brent с поставкой в сентябре впервые с конца июня поднялась выше 72 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 21:00 мск цена фьючерса росла на три процента — до 72,14 доллара за баррель. Показатель впервые с 23 июня находится выше 72 долларов. При этом сентябрьский фьючерс на нефть WTI увеличился на 3,4 процента — до 68,98 доллара за баррель.В свою очередь, стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent на 21:00 мск поднялась на 30,2 процента — до 71,41 доллара за баррель.Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что отсчет десятидневного срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня". При этом он добавил, что его "не волнует" реакция сырьевых рынков на возможное введение санкций против России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, сша, украина, россия, дональд трамп, brent, wti (нефть)
Экономика, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Brent, WTI (нефть)
Цена нефти Brent поднялась выше 72 долларов впервые с 23 июня
Цена сентябрьского фьючерса нефти Brent поднялась выше 72 долларов