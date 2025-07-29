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Цена нефти Brent поднялась выше 72 долларов впервые с 23 июня

Цена нефти Brent поднялась выше 72 долларов впервые с 23 июня - РИА Новости, 29.07.2025

Цена нефти Brent поднялась выше 72 долларов впервые с 23 июня

Стоимость барреля нефти Brent с поставкой в сентябре впервые с конца июня поднялась выше 72 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T21:14:00+03:00

2025-07-29T21:14:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Стоимость барреля нефти Brent с поставкой в сентябре впервые с конца июня поднялась выше 72 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 21:00 мск цена фьючерса росла на три процента — до 72,14 доллара за баррель. Показатель впервые с 23 июня находится выше 72 долларов. При этом сентябрьский фьючерс на нефть WTI увеличился на 3,4 процента — до 68,98 доллара за баррель.В свою очередь, стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent на 21:00 мск поднялась на 30,2 процента — до 71,41 доллара за баррель.Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что отсчет десятидневного срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня". При этом он добавил, что его "не волнует" реакция сырьевых рынков на возможное введение санкций против России.

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Станислав Ванд

экономика, сша, украина, россия, дональд трамп, brent, wti (нефть)