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НАТО готовит провокацию против Калининградской области, считает политик - РИА Новости, 29.07.2025
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07:02 29.07.2025 (обновлено: 11:43 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/nato-2032062345.html
НАТО готовит провокацию против Калининградской области, считает политик
НАТО готовит провокацию против Калининградской области, считает политик - РИА Новости, 29.07.2025
НАТО готовит провокацию против Калининградской области, считает политик
НАТО готовит провокацию против Калининградской области, такое мнение высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T07:02:00+03:00
2025-07-29T11:43:00+03:00
в мире
россия
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николай патрушев
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. НАТО готовит провокацию против Калининградской области, такое мнение высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. По его словам, поводом могут быть якобы исходящие оттуда помехи для GPS-сигналов, и такой сценарий нельзя исключать в ближайшие недели.Собеседник агентства отметил, что в государствах НАТО утверждают о якобы глушении Россией с территории Калининградской области сигналов GPS в рамках неких действий российских спецслужб. &quot;Это могут использовать для проведения провокации. Она могла бы произойти с двух направлений — как с моря, так и со стороны Сувалкского коридора&quot;, — объяснил политик.По его оценке, они могут пойти на такой шаг в том числе в случае полного разгрома киевского режима, поскольку блоку НАТО нужно будет продолжать конфликт с Россией. Командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью ранее в июле заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил России в Калининградской области. Донахью отметил, что страны НАТО реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул в интервью РИА Новости, что любое военное посягательство на регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики России в области ядерного сдерживания.
https://ria.ru/20250729/mid-2032048559.html
https://ria.ru/20250726/nato-2031598622.html
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в мире, россия, калининградская область, сша, николай патрушев, нато, gps
В мире, Россия, Калининградская область, США, Николай Патрушев, НАТО, GPS
НАТО готовит провокацию против Калининградской области, считает политик

Политик Нимайер: НАТО готовит провокацию против Калининградской области

© Фото : U.S. Marine / Lance Cpl. Antonio GarciaБританские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (BALTOPS) в Паланге, Литва
Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (BALTOPS) в Паланге, Литва - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : U.S. Marine / Lance Cpl. Antonio Garcia
Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (BALTOPS) в Паланге, Литва. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. НАТО готовит провокацию против Калининградской области, такое мнение высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
По его словам, поводом могут быть якобы исходящие оттуда помехи для GPS-сигналов, и такой сценарий нельзя исключать в ближайшие недели.
Собеседник агентства отметил, что в государствах НАТО утверждают о якобы глушении Россией с территории Калининградской области сигналов GPS в рамках неких действий российских спецслужб.
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"Это могут использовать для проведения провокации. Она могла бы произойти с двух направлений — как с моря, так и со стороны Сувалкского коридора", — объяснил политик.

По его оценке, они могут пойти на такой шаг в том числе в случае полного разгрома киевского режима, поскольку блоку НАТО нужно будет продолжать конфликт с Россией.
Командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью ранее в июле заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил России в Калининградской области. Донахью отметил, что страны НАТО реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул в интервью РИА Новости, что любое военное посягательство на регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики России в области ядерного сдерживания.
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В миреРоссияКалининградская областьСШАНиколай ПатрушевНАТОGPS
 
 
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