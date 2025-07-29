НАТО готовит провокацию против Калининградской области, считает политик
Политик Нимайер: НАТО готовит провокацию против Калининградской области
© Фото : U.S. Marine / Lance Cpl. Antonio GarciaБританские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (BALTOPS) в Паланге, Литва
© Фото : U.S. Marine / Lance Cpl. Antonio Garcia
Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (BALTOPS) в Паланге, Литва. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. НАТО готовит провокацию против Калининградской области, такое мнение высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
По его словам, поводом могут быть якобы исходящие оттуда помехи для GPS-сигналов, и такой сценарий нельзя исключать в ближайшие недели.
Собеседник агентства отметил, что в государствах НАТО утверждают о якобы глушении Россией с территории Калининградской области сигналов GPS в рамках неких действий российских спецслужб.
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"Это могут использовать для проведения провокации. Она могла бы произойти с двух направлений — как с моря, так и со стороны Сувалкского коридора", — объяснил политик.
По его оценке, они могут пойти на такой шаг в том числе в случае полного разгрома киевского режима, поскольку блоку НАТО нужно будет продолжать конфликт с Россией.
Командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью ранее в июле заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил России в Калининградской области. Донахью отметил, что страны НАТО реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул в интервью РИА Новости, что любое военное посягательство на регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики России в области ядерного сдерживания.