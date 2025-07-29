https://ria.ru/20250729/nato-2032062345.html

НАТО готовит провокацию против Калининградской области, считает политик

НАТО готовит провокацию против Калининградской области, считает политик - РИА Новости, 29.07.2025

НАТО готовит провокацию против Калининградской области, считает политик

НАТО готовит провокацию против Калининградской области, такое мнение высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T07:02:00+03:00

2025-07-29T07:02:00+03:00

2025-07-29T11:43:00+03:00

в мире

россия

калининградская область

сша

николай патрушев

нато

gps

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032096932_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef7bfff1625050fa8234f701aeb7f3af.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. НАТО готовит провокацию против Калининградской области, такое мнение высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. По его словам, поводом могут быть якобы исходящие оттуда помехи для GPS-сигналов, и такой сценарий нельзя исключать в ближайшие недели.Собеседник агентства отметил, что в государствах НАТО утверждают о якобы глушении Россией с территории Калининградской области сигналов GPS в рамках неких действий российских спецслужб. "Это могут использовать для проведения провокации. Она могла бы произойти с двух направлений — как с моря, так и со стороны Сувалкского коридора", — объяснил политик.По его оценке, они могут пойти на такой шаг в том числе в случае полного разгрома киевского режима, поскольку блоку НАТО нужно будет продолжать конфликт с Россией. Командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью ранее в июле заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил России в Калининградской области. Донахью отметил, что страны НАТО реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул в интервью РИА Новости, что любое военное посягательство на регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики России в области ядерного сдерживания.

https://ria.ru/20250729/mid-2032048559.html

https://ria.ru/20250726/nato-2031598622.html

россия

калининградская область

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, калининградская область, сша, николай патрушев, нато, gps