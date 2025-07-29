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В НАСА надеются найти точки соприкосновения с Россией по космосу

В НАСА надеются найти точки соприкосновения с Россией по космосу - РИА Новости, 29.07.2025

В НАСА надеются найти точки соприкосновения с Россией по космосу

И.о. главы американского космического агентства НАСА Шон Даффи рассчитывает найти точки соприкосновения с РФ по космосу на предстоящих переговорах с генеральным РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T23:40:00+03:00

2025-07-29T23:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. И.о. главы американского космического агентства НАСА Шон Даффи рассчитывает найти точки соприкосновения с РФ по космосу на предстоящих переговорах с генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым, передает агентство Рейтер, ссылаясь на слова самого Даффи."Мы продолжим создавать альянсы, партнерства и дружеские отношения по мере того, как человечество будет продолжать осваивать космос", - заявил Даффи журналистам в конгрессе, его слова приводит агентство, при этом отмечая, что он рассказал о "намерении найти точки соприкосновения с Россией по вопросам космоса во время встречи, которая состоится позднее на этой неделе".Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" рассказали, что Баканов прибыл в США, где проведет переговоры с Даффи 31 июля, а также встретится с экипажем корабля Crew Dragon, в состав которого входит россиянин Олег Платонов.Кроме того, российская делегация планирует побывать в производственном подразделении компании Boeing, где разрабатывают многоразовый пилотируемый транспортный корабль CST-100 Starliner, и провести переговоры с руководством космической программы компании.В Космическом центре имени Джона Кеннеди Баканов примет участие в мероприятиях, связанных с проверкой готовности к запуску очередной миссии на Международную космическую станцию, рассказали в "Роскосмосе".

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