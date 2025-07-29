https://ria.ru/20250729/naemniki-2032056180.html

Иностранные наемники массово бежали из Новоэкономического, рассказал боец

Иностранные наемники массово бежали из Новоэкономического, рассказал боец - РИА Новости, 29.07.2025

Иностранные наемники массово бежали из Новоэкономического, рассказал боец

Иностранные наемники массово бежали из населенного пункта Новоэкономическое в ДНР перед тем, как его освободила российская армия, рассказал РИА Новости командир РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T04:36:00+03:00

2025-07-29T04:36:00+03:00

2025-07-29T04:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

александр захарченко

мария захарова

сергей лавров

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Иностранные наемники массово бежали из населенного пункта Новоэкономическое в ДНР перед тем, как его освободила российская армия, рассказал РИА Новости командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-ой гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" с позывным "Крис". "Очень много наемников. Сам лично видел только двоих. Видел по стримам (трансляциям с дронов разведчиков - ред.), расчеты наблюдают, как они убегают. Видно, что это неславянской внешности люди. Были афроамериканцы, и видно, что человек совсем неславянской внешности", - сказал боец. Ранее Минобороны РФ объявило, что военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" полностью освободили от украинских боевиков населенный пункт Новоэкономическое Донецкой Народной Республики. Освобождение Новоэкономического имеет важное стратегическое значение: поселок расположен рядом с ключевыми транспортными артериями, контроль над которыми нарушает логистику ВСУ, отметило министерство. Минобороны добавило, что особую роль в операции сыграли беспилотники, которые не только корректировали огонь, но и перехватывали вражеские тяжелые дроны типа "Баба-Яга". Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031822906.html

https://ria.ru/20250725/mo-2031314095.html

россия

украина

донецкая народная республика

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россия, украина, донецкая народная республика, александр захарченко, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины