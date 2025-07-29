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Иностранные наемники массово бежали из Новоэкономического, рассказал боец - РИА Новости, 29.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:36 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/naemniki-2032056180.html
Иностранные наемники массово бежали из Новоэкономического, рассказал боец
Иностранные наемники массово бежали из Новоэкономического, рассказал боец - РИА Новости, 29.07.2025
Иностранные наемники массово бежали из Новоэкономического, рассказал боец
Иностранные наемники массово бежали из населенного пункта Новоэкономическое в ДНР перед тем, как его освободила российская армия, рассказал РИА Новости командир РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T04:36:00+03:00
2025-07-29T04:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
александр захарченко
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Иностранные наемники массово бежали из населенного пункта Новоэкономическое в ДНР перед тем, как его освободила российская армия, рассказал РИА Новости командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-ой гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" с позывным "Крис". "Очень много наемников. Сам лично видел только двоих. Видел по стримам (трансляциям с дронов разведчиков - ред.), расчеты наблюдают, как они убегают. Видно, что это неславянской внешности люди. Были афроамериканцы, и видно, что человек совсем неславянской внешности", - сказал боец. Ранее Минобороны РФ объявило, что военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" полностью освободили от украинских боевиков населенный пункт Новоэкономическое Донецкой Народной Республики. Освобождение Новоэкономического имеет важное стратегическое значение: поселок расположен рядом с ключевыми транспортными артериями, контроль над которыми нарушает логистику ВСУ, отметило министерство. Минобороны добавило, что особую роль в операции сыграли беспилотники, которые не только корректировали огонь, но и перехватывали вражеские тяжелые дроны типа "Баба-Яга". Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031822906.html
https://ria.ru/20250725/mo-2031314095.html
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украина
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россия, украина, донецкая народная республика, александр захарченко, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Александр Захарченко, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
Иностранные наемники массово бежали из Новоэкономического, рассказал боец

Иностранные наемники массово бежали из Новоэкономического

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Иностранные наемники массово бежали из населенного пункта Новоэкономическое в ДНР перед тем, как его освободила российская армия, рассказал РИА Новости командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-ой гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" с позывным "Крис".
"Очень много наемников. Сам лично видел только двоих. Видел по стримам (трансляциям с дронов разведчиков - ред.), расчеты наблюдают, как они убегают. Видно, что это неславянской внешности люди. Были афроамериканцы, и видно, что человек совсем неславянской внешности", - сказал боец.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Военные "Центра" сбили 121 дрон, освобождая Новоэкономическое в ДНР
28 июля, 05:06
Ранее Минобороны РФ объявило, что военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" полностью освободили от украинских боевиков населенный пункт Новоэкономическое Донецкой Народной Республики.
Освобождение Новоэкономического имеет важное стратегическое значение: поселок расположен рядом с ключевыми транспортными артериями, контроль над которыми нарушает логистику ВСУ, отметило министерство. Минобороны добавило, что особую роль в операции сыграли беспилотники, которые не только корректировали огонь, но и перехватывали вражеские тяжелые дроны типа "Баба-Яга".
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Кадры освобожденного населенного пункта Новоэкономическое в ДНР - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Минобороны рассказало о значении освобождения Новоэкономического в ДНР
25 июля, 08:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаАлександр ЗахарченкоМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
 
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