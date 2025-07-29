В Раде нашли голоса для принятия закона о независимости НАБУ, пишут СМИ
В Верховной Раде нашли голоса для возвращения независимости НАБУ и САП
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Голосов в Верховной раде за законопроект, возвращающий независимость Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) уже хватает для его принятия, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.
"В Раде уже нашли достаточное количество голосов, чтобы принять законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП. По оценке одного из собеседников, голосов даже должно хватить "с существенным запасом", по словам другого - запас голосов будет, но не такой значительный", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Владимир Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".