https://ria.ru/20250729/nabu-2032244418.html

В Раде нашли голоса для принятия закона о независимости НАБУ, пишут СМИ

В Раде нашли голоса для принятия закона о независимости НАБУ, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2025

В Раде нашли голоса для принятия закона о независимости НАБУ, пишут СМИ

Голосов в Верховной раде за законопроект, возвращающий независимость Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T23:07:00+03:00

2025-07-29T23:07:00+03:00

2025-07-29T23:07:00+03:00

в мире

украина

верховная рада украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f5718306694c749b1984a237276d74d9.jpg

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Голосов в Верховной раде за законопроект, возвращающий независимость Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) уже хватает для его принятия, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники. "В Раде уже нашли достаточное количество голосов, чтобы принять законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП. По оценке одного из собеседников, голосов даже должно хватить "с существенным запасом", по словам другого - запас голосов будет, но не такой значительный", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Владимир Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".

https://ria.ru/20250729/zelenskij-2032156720.html

https://ria.ru/20250728/batkivschina-2032044929.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)