https://ria.ru/20250729/mvf-2032173135.html

МВФ прогнозирует замедление роста российской экономики

МВФ прогнозирует замедление роста российской экономики - РИА Новости, 29.07.2025

МВФ прогнозирует замедление роста российской экономики

Международный валютный фонд прогнозирует замедление роста российской экономики в 2025 году до 0,9% на фоне снижения цен на нефть и ужесточения политики, заявила РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T17:16:00+03:00

2025-07-29T17:16:00+03:00

2025-07-29T17:16:00+03:00

экономика

россия

мвф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Международный валютный фонд прогнозирует замедление роста российской экономики в 2025 году до 0,9% на фоне снижения цен на нефть и ужесточения политики, заявила во вторник заместитель директора исследовательского департамента фонда Петя Коева-Брукс. МВФ понизил прогноз роста экономики России в 2025 году до 0,9%, а на 2026 год повысил до 1%, следует из опубликованного ранее во вторник доклада фонда. "Мы ожидаем замедления роста экономики России в 2025 году, и это в значительной степени связано с ужесточением политики и снижением цен на нефть", - сказала Коева-Брукс в ходе брифинга. Она отметила, что текущая оценка на 0,6 процентного пункта ниже предыдущего прогноза. "Это понижение отражает перераспределение темпов роста: экономический подъём оказался выше ожидаемого в четвёртом квартале 2024 года, что повлияло на повышение прогноза за тот период, но в начале 2025 года динамика была слабее", - пояснила Коева-Брукс. Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в этом году на 2,5%, в 2026 - на 2,4%. Банк России ожидает на текущий год рост ВВП страны в диапазоне 1-2%, указывая, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В 2026 году ЦБ ждет роста ВВП РФ на 1,5-2,5%. ВВП России в 2024 году, по оценке Росстата, вырос на 4,3%.

https://ria.ru/20250729/mvf-2032159701.html

https://ria.ru/20250719/rossija-2030110018.html

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экономика, россия, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)