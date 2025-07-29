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МВФ прогнозирует замедление роста российской экономики
МВФ прогнозирует замедление роста российской экономики - РИА Новости, 29.07.2025
МВФ прогнозирует замедление роста российской экономики
Международный валютный фонд прогнозирует замедление роста российской экономики в 2025 году до 0,9% на фоне снижения цен на нефть и ужесточения политики, заявила РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T17:16:00+03:00
2025-07-29T17:16:00+03:00
2025-07-29T17:16:00+03:00
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мвф
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центральный банк рф (цб рф)
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Международный валютный фонд прогнозирует замедление роста российской экономики в 2025 году до 0,9% на фоне снижения цен на нефть и ужесточения политики, заявила во вторник заместитель директора исследовательского департамента фонда Петя Коева-Брукс. МВФ понизил прогноз роста экономики России в 2025 году до 0,9%, а на 2026 год повысил до 1%, следует из опубликованного ранее во вторник доклада фонда. "Мы ожидаем замедления роста экономики России в 2025 году, и это в значительной степени связано с ужесточением политики и снижением цен на нефть", - сказала Коева-Брукс в ходе брифинга. Она отметила, что текущая оценка на 0,6 процентного пункта ниже предыдущего прогноза. "Это понижение отражает перераспределение темпов роста: экономический подъём оказался выше ожидаемого в четвёртом квартале 2024 года, что повлияло на повышение прогноза за тот период, но в начале 2025 года динамика была слабее", - пояснила Коева-Брукс. Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в этом году на 2,5%, в 2026 - на 2,4%. Банк России ожидает на текущий год рост ВВП страны в диапазоне 1-2%, указывая, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В 2026 году ЦБ ждет роста ВВП РФ на 1,5-2,5%. ВВП России в 2024 году, по оценке Росстата, вырос на 4,3%.
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экономика, россия, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, МВФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МВФ прогнозирует замедление роста российской экономики
МВФ прогнозирует замедление роста российской экономики в 2025 году до 0,9%