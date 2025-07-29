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МВФ: доллар США ослаб, вопреки ожиданиям укрепления из-за пошлин
МВФ: доллар США ослаб, вопреки ожиданиям укрепления из-за пошлин - РИА Новости, 29.07.2025
МВФ: доллар США ослаб, вопреки ожиданиям укрепления из-за пошлин
Доллар США продолжил ослабление, несмотря на ожидания его укрепления на фоне новых пошлин и роста дефицита бюджета, говорится в опубликованном во вторник... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:28:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Доллар США продолжил ослабление, несмотря на ожидания его укрепления на фоне новых пошлин и роста дефицита бюджета, говорится в опубликованном во вторник обновленном докладе МВФ "Перспективы развития мировой экономики". "Доллар США ослаб еще сильнее, вопреки ожиданиям, что пошлины и увеличение фискального дефицита приведут к его укреплению", — отмечается в документе. Как подчеркивают аналитики фонда, снижение курса доллара дало развивающимся странам больше пространства для проведения гибкой денежно-кредитной политики, а глобальные финансовые условия в целом стали мягче. В МВФ добавляют, что при сохранении этих факторов мировая экономика демонстрирует относительную устойчивость, однако в ее структуре заметны искажения, вызванные торговыми барьерами между странами.
https://ria.ru/20250729/mvf-2032159099.html
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сша, мвф, в мире
МВФ: доллар США ослаб, вопреки ожиданиям укрепления из-за пошлин
МВФ: доллар США продолжил ослабление, вопреки ожиданиям укрепления из-за пошлин